China droht Trump mit Vergeltung bei Handelsbeschränkungen

In Sachen Handel nehmen die Spannungen zwischen den USA und China derzeit wieder zu. Peking warnte Donald Trump am Dienstag, dass man nicht "still herumsitzen" würde, falls die von Trump angeordnete neue Untersuchung zu Urheberrechten und geistigem Eigentum zu Sanktionen führen würde.

Trumps neue Untersuchung verschärft die Spannungen

Diese neue Initiative von Trump erschwert die ohnehin seit seinem Amtsantritt in Handelsfragen belasteten Beziehungen. Außerdem knirscht es zwischen Trump und China im Hinblick auf Nordkorea gewaltig.

Trump hatte am Montag angeordnet, untersuchen zu lassen, welche chinesischen Handelspraktiken für US-Firmen und Investoren von Nachteil seien. Sanktionen der USA gegen China könnten ein Ergebnis dieser Untersuchungen sein.

Klaut China US-Technologien?

Dabei geht es vor allem um die Frage, ob Peking einen Markteintritt in China an Technologietransfers koppelt. Trump ist der Auffassung, dass chinesische Kopien und Produktpiraterie in den USA Arbeitsplätze vernichten.

