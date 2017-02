Ohne Kohle aus dem Donbass fällt in der Ukraine der Strom aus

Die Kohle aus den seperatistischen Gebieten im Donbass ist für die Ukraine lebenswichtig. Das sagte der ukrainische Ministerpräsident Wladimir Groismann am Sonntag in einem Fernsehinterview. Eine Blockade des Donbass und ein Ende der Lieferungen von Kohle würde zu Problemen der Energieversorgung in der gesamten Ukraine führen.

Mehr als ein Drittel der Kohle für Strom kommt aus dem Donbass

Mehr als ein Drittel der Kohle, die die Ukraine für die Stromerzeugung benötigt, kommt aus den seperatistischen Regionen um Luhansk und Donezk. Außerdem verwenden fast alle großen Städte der Ukraine noch immer Kohle für die Fernheizung. Ein Umstieg auf Gas ist nicht so einfach möglich und hätte außerdem erhebliche Preiserhöhungen für die Verbraucher zur Folge.

Aktivisten blockieren die Schienentransporte

Seit dem 26. Januar 2017 blockiert eine Gruppe von Aktivisten die Schienenwege zwischen den Seperatistengebieten und dem Rest der Ukraine. Groismann sagte vor diesem Hintergrund, dass die normalen Einwohner der Ukraine nicht unter den Auseinandersetzungen leiden sollten. Außerdem befürchtet er, dass die Blockade der Schienen zu unkontrolliertem Schmuggel von Kohle durch kriminelle Banden führen würden.

