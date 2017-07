Brexit: Briten wollen französische und deutsche Pässen

254 Prozent mehr Britische Staatsbürger beantragten in 2016 einen britischen Pass als noch in 2015. 1.363 Briten wollten im Jahr 2016 zu Franzosen werden. Im Jahr 2015 waren es nur 365. Dabei handelt es sich offenbar um Briten, die in Frankreich leben und sich wegen des Brexit jetzt "naturalisieren" lassen wollen.

360 Prozent Steigerung in Deutschland durch Brexit

In Deutschland stieg die Zahl der Briten, die einen deutschen Pass beantragten, sogar um 360 Prozent. 2865 Briten wurden im Jahr 2016 zu Deutschen. Gleichzeitig wurden in Deutschland viele Türken, Polen, Ukrainern, Kosovaren und Rumänier zu deutschen Staatsbürgern.

