Ein gemütliches Zuhause muss strahlen!

Die Einrichtung einer Wohnung oder eines Hauses erfordert viel Geschick und ein Auge fürs Detail. Deshalb ist es sinnvoll nicht alle Möbel und Dekorationen in Eile zu kaufen, sondern lieber etwas länger zu überlegen. Dadurch passen die einzelnen Stücke deutlich besser zusammen und es wird vermieden, dass Geld zum Fenster rausgeworfen wird. Stattdessen kann das gesparte Geld für andere Investitionen ausgegeben oder für überraschende Reparaturen gespart werden. Wie bei der Einrichtung am besten vorgegangen werden sollten, haben wir in diesem Artikel überschaubar zusammengefasst.

Die Wirkung des richtigen Lichtes sollte nicht unterschätzt werden!

Oftmals wird der Kauf passender Lampen für die Zimmer vernachlässigt und bis zum Ende hinausgezögert. Es ist sinnvoll die Lampen erst nach der Einrichtung zu kaufen, damit diese nicht zu wuchtig sind oder nach Anbringung zu tief im Raum hängen. Gleichzeitig sollte jedoch die positive Wirkung einer richtigen Lampe nicht unterschätzt werden. Durch die Auswahl einer passenden Leuchtquelle wird die Atmosphäre im Zimmer verstärkt und es wird gleich noch gemütlicher. Damit das Licht möglichst angenehm ist, sollte auf LEDs zurückgegriffen werden. Diese gibt es in verschiedenen Ausführungen, beispielsweise mit sichtbaren Leuchtdrähten für den modernen Industrielook oder auch als Standardglühbirne. Wichtig bei der Auswahl ist hauptsächlich, dass die Leuchtmittel in die Fassung der Lampe passen und damit kompatibel sind. Andernfalls kann es zu Kurzschlüssen kommen und die neu gekauften Leuchtmittel gehen kaputt. Die Vorteile von LED-Lampen sind vielfältig und liegen unter anderem in der langen Lebensdauer, sowie der Unempfindlichkeit und der großen Auswahl.

Welche Lampe passt in welches Zimmer?

Die Entscheidung für oder gegen eine Lampe ist oft sehr schwer. Es müssen einige Punkte berücksichtigt werden, damit die Lampe nicht unpassend aussieht. Hierbei ist in erster Linie die Größe der Lampe entscheidend. In einem großen Zimmer darf auch die Lampe etwas größer sein oder es werden mehrere Lampen nebeneinander gehangen. In einem kleinen Raum hingegen sollte dies bei der Auswahl der Lampe ebenfalls berücksichtigt werden, da der Raum sonst schnell erdrückend wirkt. Sollte die Auswahl schwerfallen, können auch Inspirationen aus dem Internet verwendet oder die Beratung in einem Fachgeschäft in Anspruch genommen werden. Zudem sollte vor dem Kauf berücksichtigt werden, wie hoch der Raum ist. Bei niedrigen Decken ist eine tiefhängende Lampe in der Regel nicht zu empfehlen. Die Lampe sollte außerdem nicht so tief aufgehangen werden, dass der Kopf beim Durchqueren des Zimmers daran stoßen kann.

Welche Form eine Lampe haben soll, ist oft sehr individuell und zum Glück gibt es heutzutage ausreichend Auswahl. Für die Küche oder das Arbeitszimmer eignen sich beispielsweise meist runde oder eckige Lampen. Alternativ können auch Strahler aufgehangen werden, sodass jeder Winkel individuell eingestellt werden kann. Dadurch wird vermieden, dass einzelne Stellen im Zimmer dunkel bleiben, an denen aber häufig gearbeitet wird. Für das Badezimmer können einzelne Strahler, welche auch in die Decke eingebaut werden können, in der Regel sehr praktisch sein. Dadurch wird das gesamte Zimmer erleuchtet und kann zusätzlich durch einen Spiegelschrank mit Lampen ergänzt werden.

Tipp: Bei dem Kauf passender Lampen für das neue Zuhause sollte außerdem berücksichtigt werden, dass auch außen im Garten oder auf dem Balkon Lichtquellen sinnvoll sein können. Dort eignen sich beispielsweise einzelne Solarleuchten, Lichterketten oder auch fest installierte Wandleuchten.

Kultur