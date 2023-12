Diese spannenden Orte warten an der Grenze zwischen Österreich und Italien

In Österreich und Italien lassen sich viele spannende Reiseziele entdecken.

Von EM Redaktion | 20.10.2023

Im Süden grenzt Österreich an Italien und Slowenien. Bekannt ist diese Grenze auch als Dreiländereck. Italien ist für viele das wahrscheinlich interessantere Land der beiden, aber ein Weg durch Österreich lässt sich dabei nicht vermeiden. Jedoch sollte die Überfahrt im Süden nicht einfach nur als Route, sondern als eine Möglichkeit gesehen werden, etwas ganz Besonderes zu erleben. Gerade an der Grenze zwischen den beiden Ländern lassen sich viele spannende Reiseziele entdecken, die sich mit einem Grenzübergang zwischen Österreich und Italien verknüpfen lassen.

Die Entstehung der Landesgrenze

Die italienisch-österreichische Staatsgrenze verläuft südlich der Bundesländer Tirol, Salzburg und Kärnten und nördlich der Regionen Trentino-Südtirol, Venetien und Friaul-Julisch Venetien. Sie ist eine der wichtigsten Grenzen innerhalb der EU und prägt das Bild des Alpenlandes. Österreich ist eines der wohl größten Binnenländer Europas und stellt einen wichtigen Zugang zwischen allen Himmelsrichtungen dar. Erstmals wurden sie 1920 offiziell anerkannt. Der heutige Verlauf wurde 1947 beschlossen.

Für Reisende gelten in beiden Ländern Mautgebühren und Vignetten. Am Grenzübergang von Österreich nach Italien werden diese separat geprüft, es müssen aber Vignetten für beide Länder gekauft werden. Überfahrten zwischen Österreich und Italien sind einfach über die A13 südlich von Innsbruck über den Brenner oder die vielen Schnellstraßen in der Region um Villach und Klagenfurt zu erreichen. Nutzen Sie hier besser eine Strecke, die weniger viel befahren wird. Vor allem an Grenzübergängen kommt es oft zu Staus, da Leute vorher noch nicht ihre Vignette gekauft haben. Besser ist es also, wenn Sie sich schon vorher darum kümmern.

Wunderschöne Seen betrachten

Eine der schönsten Regionen an der Grenze ist Kärnten. Durch eine Talsenke in den Alpen haben sich hier besonders viele Seen gebildet, die sich wunderbar in die Landschaft einfügen. Der bekannteste dieser Seen ist vermutlich der Wörthersee, der sich zwischen Klagenfurt und Villach befindet. Weiter nördlich gibt es auch noch den Ossiacher See und den Millstätter See, weiter westlich den Weißensee.

Diese Seenlandschaft eignet sich perfekt für einen Badeausflug und ist nur einen Katzensprung von der italienischen und slowenischen Grenze entfernt. Wer die ganze Landschaft von oben betrachten möchte, der kann eine der Seilbahnen nehmen. Von dort aus hat man nicht nur einen tollen Ausblick auf Österreich, sondern auch auf die anderen beiden Länder. Die ganz Mutigen können sich auf den Hahnenwipfel trauen, wo sich auch das Dreiländereck befindet.

Das Alpenpanorama genießen

Norditalien ist geprägt von den Ausläufern der Alpen, die spektakuläre Steinformationen mit sich bringen. Deshalb gibt es hier auch eine große Vielzahl an Naturparks zu finden, die eben diese wunderbaren Landschaften schützen und den Touristen näherbringen. Vor allem die Region Trentino-Südtirol überzeugt mit atemberaubenden Berglandschaften, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten.

Diese Naturparks gibt es in Norditalien:

Naturpark Schlern-Rosengarten

Naturpark Fanes Sennes Prags

Naturpark Drei Zinnen

Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino

Nationalpark Belluneser Dolomiten

Wanderpfade und Radwege sind hier überall vertreten. Parken Sie einfach Ihr Auto und schauen Sie sich die Umgebung genauer an. Schon ein kleiner Fußmarsch und Sie entdecken unglaublich tolle Landschaften. Zwischendrin finden Sie noch dazu kleine Dörfer und Städte, die sich in den Tälern zwischen den hohen Bergen eingenistet haben. Von hier aus lässt sich das Bergpanorama ebenfalls bestaunen.

Bis an die Küste Italiens

Der Weg bis an die italienische Küste zum Mittelmeer ist ebenfalls nicht weit. Von der österreichischen Grenze aus sind es nur rund zwei bis drei Stunden und Sie haben schon Venedig erreicht. Mit ihren unzähligen Brücken und Kanälen ist die Stadt absolut einen Blick wert und gar nicht so weit weg von Österreich, wie man vielleicht im ersten Moment vermutet.

Wer noch weiter in Richtung Süden möchte, der kann unterwegs auch San Marino, Florenz und später auch Rom erreichen. Diese Regionen unterscheiden sich stark von denen im Norden, hier ist die Landschaft weitestgehend flach. Zudem lassen sich ganz andere kulinarische Gerichte finden, die Menschen haben eine ganz andere Mentalität. Auch das Wetter wird zunehmend wärmer, je südlicher Sie fahren. Während die Region der Alpen noch frisch ist, herrschen im Süden schon mediterrane Temperaturen. Die Küsten eignen sich perfekt für einen Strandurlaub.

Fazit: Grenze überschreiten!

Österreich und Italien sind eng miteinander verbunden. Die Region ist vor allem durch die Alpen geprägt, wodurch eine einzigartige Kultur entstanden ist. Auch die Landschaft ist unglaublich schön anzusehen, mit vielen klaren Bergseen und schroffen Bergketten. Der Weg ist hier absolut das Ziel und sollte nicht unterschätzt werden. Fast überall gibt es tolle Fotomotive und atemberaubende Landschaften zu bestaunen. Auch wenn Sie nur kurz anhalten und aussteigen, eine Autofahrt über die italienisch-österreichische Staatsgrenze ist ein absolutes Highlight.

