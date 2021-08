Welche Vorteile haben Touristen mit digitalen Zahlungsmethoden?

Wie wir unsere Einkäufe zahlen, ist im ständigen Wandel. Haben wir früher noch mit einem Brotlaib gezahlt, wurden es später echte Münzen und heute haben wir nur noch Plastikgeld in den Händen. In Deutschland wird noch viel mit physischem Geld bezahlt, doch in vielen anderen Ländern und auch in der Welt des Internets sind wir schon viel weiter. Viele Länder sind nahezu vollständig digitalisiert und es ist nahezu kein Bargeld mehr im Umlauf. Diese Entwicklung wird auch in Deutschland früher oder später eintreffen, wer jedoch als Touristin oder Tourist ins Ausland geht, sollte sich bereits jetzt mit digitalen Zahlungsmethoden vertraut machen.

Davon abgesehen bieten digitale Zahlungsmethoden auch jede Menge Vorteile, insbesondere für Touristinnen und Touristen. Schauen wir sie uns an.

Was sind digitale Zahlungen?

Digitale Zahlungen sind verschiedene Formen von Transaktionen, die über das Internet stattfinden. Bei einer digitalen Zahlung muss man eine digitale Geldbörse, über die Zahlungen vorgenommen werden können. Verschiedene Online-Finanzplattformen können genutzt werden, um eine digitale Geldbörse (E-Wallet) zu erhalten, etwa Payoneer, Trustly oder andere. Wenn eine Person dann eine Online-Transaktion durchführen möchte, kann sie dies innerhalb von Sekunden über die Online-Geldbörse tun.

Zahlreiche Websites und Online-Unterhaltungsplattformen im World Wide Web akzeptieren digitale Zahlungen, zum Beispiel die beliebte Plattform für Casino-Spiele Dunder. Hier werden verschiedene digitale Zahlungsoptionen wie Trustly, Euteller, Skrill, und mehr angeboten. All diese digitalen Zahlungsmethoden ermöglichen es dem Einzelnen, schnellere und einfachere Transaktionen durchzuführen.

Zahlungsdienstleister locken mit Rabatten

Viele Anbieter von digitalen Zahlungen versuchen neue Kundinnen und Kunden mit Rabatten zu gewinnen. Touristinnen und Touristen können so digitale Zahlungsmethoden für sich ausprobieren, vielleicht etwas digitaler werden und zugleich mit Schnäppchenangeboten Kosten sparen. Die Rabatte variieren in der Regel zwischen 20-30 %, können aber in Einzelfällen auch höher ausfallen.

Transaktionen einfacher durchführen

Auf Reisen kann es schwierig sein, haufenweise Bargeld mit sich herumzuschleppen. Digitale Zahlungsdienstleister bieten hier den Vorteil, Zahlungen einfach online vorzunehmen, ohne dass Bargeld oder der Gang zum nächsten Geldautomaten nötig sei. Im Alltag ist es tatsächlich sehr zeitsparend, nicht ständig den nächsten Geldautomaten suchen zu müssen. So haben Touristinnen und Touristen mehr Zeit für spannende Aktivitäten und Erlebnisse. Außerdem werden sich Touristinnen und Touristen deutlich sicherer fühlen, wenn sie nicht jede Menge Bargeld bei sich haben. Die physische Brieftasche kann nämlich einfach gestohlen werden, und dies kommt auch oft genug vor. Die digitale Brieftasche allerdings kann zum einen nicht verloren gehen und zum anderen kaum gestohlen werden.

Auslandszahlungen in Sekundenschnelle durchführen

Eine der größten Herausforderungen, mit denen sich viele auf Reisen konfrontiert sehen, ist, dass beim Shoppen plötzlich die Kreditkarte abgelehnt wird, weil der Bankdienstleister in dieser bestimmten Region nicht verfügbar ist. Ärgerlicher geht es kaum. Hier kann der digitale Zahlungsverkehr den Tag retten, denn die Dienste ermöglichen es den Kundinnen und Kunden, jederzeit und überall zu bezahlen, unabhängig davon, in welcher Region die digitale Geldbörse registriert ist.

Fazit

Viele Reisende und Touristinnen und Touristen berichten immer wieder, dass sie die digitalen Zahlungsmethoden als einen echten Segen empfinden. Sie fühlen sich bei ihren Zahlungen nicht nur sicherer, sondern haben auf diese Weise auch zahlreiche weitere Services zur Verfügung. Außerdem kann der Bezahlvorgang an sich viel schneller durchgeführt werden und niemand muss sich mehr darüber Gedanken machen, ob die Kreditkarte in dem jeweiligen Land nun akzeptiert wird oder nicht.

WirtschaftDeutschland