Von EM Redaktion | 11.07.2024

Ehrgeizige Forschung dank Highspeed-Internet

Europa kämpft seit Jahrzehnten, mit Hilfe millionenschwerer Investitionen und ehrgeiziger Forschungsprojekte nicht den Anschluss im internationalen Vergleich zu verlieren. Vor allen Dingen aus den USA droht großer Konkurrenzdruck. Nach wie vor ist eine starke Abwanderung hochdotierter Wissenschaftler zu amerikanischen Elite-Universitäten wie Stanford zu verzeichnen. Deutsche Traditions-Unis wie Göttingen oder Erlangen haben oft das Nachsehen.



Damit sich das ändert, werden immer wieder spektakuläre neue Forschungsprojekte auf deutschem Boden angestoßen. Dass es auch bei uns innovative Köpfe gibt, beweist die Errichtung des größten Radioteleskops der Welt. Das europäische Riesenauge sucht nach den Anfängen des Universums, und zwar mit einem gänzlich neuen Denkansatz. Die meisten neuen Radioteleskope konzentrieren sich auf die Suche nach Funkwellen immer höherer Frequenzen.



Das "Riesenauge" geht einen anderen Weg: Es erforscht den Niederfrequenzbereich von 10 bis 250 Megahertz. In diesem Bereich lässt sich nach sogenannten "Radioblitzen" forschen, die bei Kollisionen von Neutronensternen und Schwarzen Löchern entstehen.

Schnelle Server und Glasfasernetze

Was ist aber das Besondere an diesem Radioteleskop? Zunächst einmal seine immense Größe. Statt eines einzigen Spiegels wurden im Norden zwischen den Niederlanden und Niedersachsen in einem Radius von stolzen 350 Kilometern 25.000 Radiosensoren installiert, die zusammen arbeiten. Dies wird möglich durch ein ultraschnelles Glasfasernetz in Zusammenspiel mit leistungsstarken Linux-Servern. Dank ihres günstigen Preises, ihrer Stabilität und ihrer ausgezeichneten Performance werden letztere in Rechenzentren führender Hostinganbieter wie IONOS eingesetzt. In Verbindung mit einer bedienungsfreundlichen Benutzeroberfläche lassen sich mit einem Homepage Baukasten mit Künstlicher Intelligenz im Handumdrehen professionelle Websites für eigene Projekte oder das Unternehmen erstellen.



Dabei hilft die Entscheidung für einen Hostinganbieter nicht nur bei der Erstellung der Website, sondern vereinfacht auch Administration und Pflege erheblich. Statt aufwändiger Serverinstallation und häufigen manuellen Updates in den eigenen Räumen läuft hier zentral im Serverzentrum alles automatisch. Der Nutzer muss sich um nichts kümmern und hat immer die beruhigende Sicherheit, dass Server der neusten Generation und die aktuelle Linux-Software für einen einwandfreien Betrieb sorgen. Davon profitieren eben nicht nur große Firmen oder Forschungsprojekte wie LOFAR ASTRON, sondern auch private Webseiten-Betreiber, die ohne schwierigen Programmieraufwand eine schnelle und stabile Webpräsenz installieren möchten.

Eigene Projekte kostengünstig realisieren

Mit Hilfe des Modells des Server Rentings ist es insbesondere auch kleineren, privat finanzierten Forschungsgruppen oder sogar einzelnen Personen möglich, kleine eigene Projekte online zu realisieren. Während früher die Investition in teure Server-Hardware und in spezielle Betriebssysteme notwendig war, bieten moderne Hoster jetzt sehr kostengünstige Lösungen sogar für anspruchsvolle Nutzungen an. Dank des modernen Cloud Computing werden Hardware und Server-Software in ein leistungsfähiges Rechenzentrum eines Webhosters ausgelagert, bei dem auch gleich die eigene Website betrieben wird. Dies vereinfacht die Installation und sorgt durch integrierte Backup-Pakete für eine sichere und stabile Webpräsenz.



Dies bietet kleinen Forschungs-Initiativen, die ohne staatliche oder kommerzielle Subventionen auskommen müssen, die Möglichkeit, zunächst ihre Arbeit zu publizieren und auf diese Weise eventuell öffentliche oder private Geldgeber zu finden. Sie können auf ihre Arbeit aufmerksam machen, ohne viel Geld zu investieren. Die Investition für die monatliche Servermiete ist sogar für Studenten erschwinglich.

