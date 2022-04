Übersetzungen anfertigen lassen: Das zeichnet gute Übersetzungsbüros aus

In unserer globalisierten Welt ist der Gebrauch von Fremdsprachen in den meisten Bereichen unumgänglich. Aber nicht immer reichen die eigenen Sprachkenntnisse aus. Dann kann ein Übersetzungsbüro helfen. Übersetzungsbüros und freiberufliche Übersetzer gibt es allerdings viele. Und in Deutschland ist die Berufsbezeichnung „Übersetzer“ nicht geschützt. Es kann sich also eigentlich jeder so nennen und entsprechende Dienste anbieten - ohne dass dabei eine bestimmte Qualität gewährleistet sein muss. Aber es gibt durchaus Merkmale, an denen man gute und professionell arbeitende Übersetzungsbüro erkennen kann.

Zertifizierungen

Ein erstes und deutliches Qualitätsmerkmal sind Zertifizierungen. Entscheidend sind hier vor allem die internationalen Normen ISO 17100 und ISO 9001. Bei der ISO 9001 handelt es sich um eine Norm, die Auskunft über das Qualitätsmanagement von Unternehmen gibt. ISO 17100 bezieht sich spezifisch auf Übersetzungsdienstleistungen und ersetzt die ehemals genutzte europäische Norm EN 15038.

Vereinigungen wie TÜV, DEKRA und andere Qualitätssicherer nehmen die Zertifizierung vor. Sie ist an regelmäßige Qualitätskontrollen gebunden. Geprüft werden dabei unter anderem die Qualifikationen der Mitarbeiter und die Arbeitsstandards.

Diese Normen liefern deshalb einen verlässlichen Anhaltspunkt für hochwertige Übersetzungsdienstleistungen.

Passgenauigkeit

Nicht jeder Übersetzer verfügt über die Fachkenntnisse für jede Textform. Ein Werbetext für Katzenfutter ist sprachlich etwas völlig anderes als eine technische Bedienungsanleitung. Ein Kinderbuch kann nicht genauso verfasst werden wie ein medizinischer Fachartikel. Ein gutes Übersetzungsbüro sollte deshalb auf den individuellen Bedarf eingehen können und über ein Kontingent an Übersetzern mit unterschiedlichen Fachgebieten verfügen, das eine passgenaue Zuteilung erlaubt.

Muttersprachler als Übersetzer

Selbst wenn eine Zweitsprache sehr gut beherrscht wird, liegen die sprachlichen Feinheiten selten auf dem Niveau eines Muttersprachlers und kleinste Fehler oder kulturspezifische Ungenauigkeiten können sich einschleichen. Zudem muss beachtet werden, dass auch innerhalb einer Sprache Variationen auftreten (beispielsweise beim britischen und amerikanischen Englisch).

Idealerweise sollte die Übersetzung deshalb in die Muttersprache des Übersetzers oder der Übersetzerin erfolgen.

Ein englisches Übersetzungsbüro wie das Übersetzungsbüro Perfekt stellt das sicher, indem muttersprachliche Übersetzer bei Übersetzungsanfragen passgenau zugeteilt werden. So wird hier dafür gesorgt, dass Fachgebiet und länderspezifische Zielgruppe genau zum Profil des Übersetzers oder der Übersetzerin passen. Dieses Übersetzungsbüro bietet übrigens auch zahlreiche andere Sprachen an und verfügt über die empfohlenen Zertifizierungen.

Lektorat

Fehler können jedem unterlaufen, selbst Muttersprachler sind davor nicht gefeit. Und viele sprachliche Feinheiten erfordern eine zweite Meinung, um die ideale Übersetzung zu finden. Ein professionell arbeitendes Übersetzungsbüro sollte deshalb in jedem Fall einen Lektor als zweite Instanz einsetzen. Auch der Lektor oder die Lektorin sollte dabei passend ausgewählt sein. Verfügt ein Übersetzungsbüro über die ISO 17100-Zertifizierung, muss ein Lektorat übrigens gewährleistet sein.

Einheitlichkeit

Sprache ist nicht so exakt wie Mathematik. Wird der gleiche Text von zwei verschiedenen Übersetzern bearbeitet, können die Ergebnis durchaus unterschiedlich ausfallen, ohne dass eines davon zwangsläufig falsch ist. Selbst ein und derselbe Übersetzer trifft nicht immer dieselbe Wortwahl.

Die Abweichungen sind mitunter gering, aber in manchen Bereichen können sie durchaus eine Rolle spielen. Läuft beispielsweise ein Marketingprojekt über mehrere Jahre und plötzlich wird ein entscheidendes Wort anders übersetzt, kann das zu Irritationen beim Kunden führen.

Gute Übersetzungsbüros sollten deshalb über Maßnahmen verfügen, die ein konstantes Vorgehen bei Übersetzungen gewährleisten, das für langfristig gleichbleibende Ergebnisse sorgt. Heute kommen dafür meist spezielle Software-Tools und Datenbanken zum Einsatz.



