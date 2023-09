Welcher Kredit ist der günstigste?

Überblick über die unterschiedlichen Darlehensformen: Vor- und Nachteile verschiedener Kreditarten

Ein Kredit ist nicht gleich Kredit: Zwar involviert selbiger immer einen Kreditnehmer/Schuldner sowie einen Kreditgeber/Gläubiger, mit Hinblick auf die Struktur und Vertragsbedingungen gibt es aber erhebliche Unterschiede - ebenso wie beim Verwendungszweck, für den der Kredit genutzt wird. Wer plant einen Kredit aufzunehmen, sollte daher sicherstellen, dass es sich um ein dem Anlass entsprechendes Darlehen handelt.

Allgemeine Unterschiede nach juristischem Stand

Zunächst einmal ist bei Darlehen zu unterscheiden, wer diese vergibt: Das können Privatpersonen, Unternehmen oder Kreditinstitute sein. Selbiges gilt für Schuldner, wobei es hier insbesondere um Privatpersonen gehen soll. Schulden aufnehmen können ebenso Unternehmen, auch der deutsche Staat ist über seine Bundesanleihen fortlaufend Schuldner.



In der Bundesrepublik sind die von Banken an Privatleute vergebenen Kredite zuletzt deutlich angestiegen, wie diese Statistik aufzeigt. Wurde im Jahr 2013 noch ein Kreditvolumen von rund 2.350 Milliarden Euro an Privatpersonen unterhalten, waren es im Jahr 2022 bereits rund 3.365 Milliarden Euro - und das erste Quartal des laufenden Jahres zeigt dahingehend einen weiteren Zuwachs.

Unterscheidung von Krediten nach Verwendung

In den meisten Fällen nehmen Privatpersonen einen Kredit aus einem bestimmten Grund, beziehungsweise für eine bestimmte Anschaffung auf. Die allgemeine Lösung ist hierfür ein Ratenkredit von Privat oder Bank, der nicht zweckgebunden ist und, wie der Name schon sagt, über feste Raten zurückgezahlt wird. Synonym dazu sind Konsumkredite, zum Beispiel für den Erwerb einer teureren Armbanduhr. Händlerfinanzierungen oder beispielsweise Kfz-Kredite sind an die Finanzierung eines Neu- oder Gebrauchtwagens gekoppelt und werden teilweise direkt von Händlern oder an Autohersteller angeschlossene Banken vergeben.

Parallel dazu gibt es noch weitere Darlehen, wie unter anderem den Studien-, Immobilien- oder Umschuldungskredit. Sie allesamt haben, getreu ihres Namens, eine unterschiedliche Verwendung. Studienkredite dienen zur Finanzierung des Bildungs- und Karrierewegs und werden zurückgezahlt, sobald der Studierende sich in das Arbeitsleben begibt. Immobilienkredite und Baufinanzierungen sind an den Erwerb oder Bau einer Immobilie gebunden und besitzen, da eben diese Immobilie zeitgleich als Sicherheit dient, oft attraktive Konditionen. Durch Umschuldungskredite werden hingegen bereits bestehende Darlehen abgelöst, wobei der neue Kredit in diesem Fall natürlich bessere Konditionen als das abgelöste Darlehen haben sollte.

Differenzierung von Kreditarten nach ihrer Struktur

Während die oben genannten Kredite meist zweckgebunden sind und für sich selbst keine konkreten Vor- und Nachteile haben, zeigen sich diese aber bei einer genaueren Betrachtung der Darlehensstruktur. Das gilt auch für die oben genannten zweckgebundenen Darlehen. Ein Beispiel hierzu: Eine Baufinanzierung kann zum Beispiel eine Zinsbindung von fünf oder 15 Jahren haben. Des Weiteren kann diese als Annuitätendarlehen oder als endfälliges Darlehen strukturiert sein.



Die Struktur des Kredits ist aus Verbraucher- und Kreditnehmersicht weitaus wichtiger als die Zweckgebundenheit - wobei diese natürlich entsprechend den Kreditvorgaben zu erfüllen ist. Angehende Kreditnehmer sollten ihren Blick aber nicht ausschließlich auf Aspekte wie den effektiven Zinssatz oder die Zinsbindungslaufzeit richten, wobei beide Faktoren ohne Frage von großer Wichtigkeit sind. Nur wer die Vor- und Nachteile der einzelnen Kreditarten und Darlehensstrukturen kennt, kann in der Folge eine durchdachte Entscheidung treffen - und die wird mit steigenden Darlehenssummen von immer größerer Wichtigkeit.

Die unterschiedlichen Darlehensarten in der Übersicht

Unterschieden wird im Finanzsektor zwischen:



- Annuitätendarlehen

- Cap-Darlehen

- Endfälliges Darlehen

- Forward-Darlehen

- Kombi-Darlehen

- variablem Darlehen

- Volltilgerdarlehen



Viele davon kommen lediglich bei größeren Finanzierungen zum Einsatz. Wer einen Kredit über beispielsweise 1.000 Euro aufnimmt, wird mit den teils erheblichen Unterschieden zwischen den Darlehensstrukturen kaum konfrontiert, da es sich bei solchen überschaubaren Summen normalerweise über einen gewöhnlichen Ratenkredit mit klassischer Struktur handelt. Wer hingegen größere Anschaffungen plant, wie zum Beispiel den Immobilienerwerb, muss sich zwangsläufig mit den Unterschieden sowie daraus resultierenden Vor- und Nachteilen beschäftigen.

Annuitätendarlehen

Charakteristisch für diese Kreditart sind die über die gesamte Laufzeit gleichbleibenden monatlichen Raten. Während der festgeschriebenen Zinsbindung sind solche Darlehen typischerweise nicht kündbar. Durch die Struktur des Annuitätendarlehens bleibt der zu zahlende monatliche Betrag zwar identisch, es fällt aber mit jeder Monatsrate ein größerer Teil davon der eigentlichen Tilgung zu - wodurch die Zinsbelastung effektiv fortlaufend reduziert wird. Nachteilig sind Zinsveränderungen, die Kreditnehmer nach Ablauf der Zinsbindung zu tragen haben.

Cap-Darlehen

Hier existiert keine feste Kreditrate mehr. Vorteilig ist die flexible Ablösung, da auch keine Zinsbindung existiert. Stattdessen kann die variable Struktur des Zinses zum Vor- oder Nachteil werden. Steigen die Zinsen, wird die Zinsrate beim Cap-Darlehen bis zu einer fixen Obergrenze angepasst. Reduziert sich der Zins während der Laufzeit, werden die fallenden Zinssätze zum Vorteil des Kreditnehmers weitergegeben.

Endfälliges Darlehen

Vorteilig ist die Zinssicherheit während der Laufzeit des Kredits. Des Weiteren muss höchstens ein kleiner Tilgungssatz über eine regelmäßige Tilgungsleistung erbracht werden. Dadurch kann das Kapital, bis die Kreditsumme dann zum Ende der Laufzeit komplett "auf einen Schlag" zurückgezahlt wird, bis dahin arbeiten und rentieren. Das kann interessant für Menschen sein, die auch Fremdkapital für die eigene Geldanlage einsetzen möchten.

Forward-Darlehen

Bei diesem Darlehen sind feste monatliche Raten und die Zinsbindung von Vorteil, nachteilig sind hier hingegen ebenso die strikten Kündigungsvorschriften - die meist keine vorzeitige Auflösung zulassen. Die Eigenheit des Forward-Darlehens ist der Umstand, dass Kreditnehmer das Zinsniveau zum aktuellen Zeitpunkt für bis fünf Jahre vor der eigentlichen Kreditaufnahme festschreiben lassen können. Wer also glaubt, dass die Zinsen in den nächsten fünf Jahren steigen werden, kann sich damit das heutige Zinsniveau sichern und bei der eigentlichen Kreditaufnahme dann sparen.

Variables Darlehen

Wie der Name schon sagt, ist der Zinssatz hier variabel. Steigende Zinsen führen also zu einer Mehrbelastung, sinkende Zinsen zu einer effektiven Ersparnis. Von Vorteil ist die flexible Ablösung, da keine Zinsbindung existiert. Als Nachteil sind die schlechter planbaren Kreditraten, aufgrund des variablen Zins, ebenso wie das generell hohe Zinsänderungsrisiko zu benennen.

Kombi-Darlehen

Diese Kredite kombiniere variable mit Annuitätendarlehen. Ob das von Vorteil oder Nachteil ist, hängt maßgeblich von der individuellen Situation des Kreditnehmers und der Struktur des Kombi-Darlehens ab.

Volltilgerdarlehen

Dabei handelt es sich genau genommen um ein Annuitätendarlehen. Die Besonderheit ist hier, dass die Zinsbindung über die gesamte Kreditlaufzeit gewährt wird. Die Raten bleiben daher gleich und sind gut planbar. Es entsteht eine größtmögliche Planungssicherheit für den Kreditnehmer. Diese lassen sich Kreditgeber aber kosten, daher ist der effektive Zins meist höher als bei begrenzten Laufzeiten mit ebenso begrenzter Zinsbindung.

Fazit: Vor der Kreditaufnahme sollte eine objektive Bewertung der Möglichkeiten erfolgen

Bei kleineren Summen zur Überbrückung ist das weniger wichtig, aber mit steigenden Kreditsummen erhöht sich auch das Risiko, das die gewählte Kreditart nicht zum eigenen Lebensstil passt. Wer plant einen höher dotierten Kredit aufzunehmen, sollte die eben genannten Vor- und Nachteile daher entsprechend einordnen, objektiv analysieren und so eine bewusste Entscheidung für oder gegen ein bestimmtes Darlehen treffen.

