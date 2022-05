Traum vom Auswandern

Für viele ist es mittlerweile das große Lebensziel: Einmal das sichere Nest verlassen und sich auf die große Reise machen, um ein neues Zuhause zu finden. Dabei geht es nicht nur darum, für ein paar Monate unterwegs zu sein, sondern sich tatsächlich eine neue Basis zu suchen. Früher scheiterte dieses Vorhaben oft an sprachlichen Barrieren, denn die Berufschancen waren damit enorm eingeschränkt. Heute ist alles anders: Dank der Digitalisierung arbeiten viele Auswanderer in ihrem Ursprungsland weiter und können dadurch unbesorgt neue Welten erkunden.

Mit dem Job überall hin

In der Stadt zu bleiben, in der man geboren wurde, ist heute für viele Menschen nicht mehr erstrebenswert oder gar umsetzbar. Um die eigenen Träume verwirklichen zu können, gute Bildung zu erhalten und den passenden Job zu finden, ziehen viele in die nächste größere Stadt oder gar in ein Nachbarland. Mittlerweile scheint sich der Spieß jedoch umzudrehen. Statt für einen Job in eine andere Umgebung zu ziehen, wollen digitale Nomaden und Auswanderer trotz ihres Berufes neue Länder kennenlernen. Dank der Digitalisierung ist das heute möglich. Viele Menschen arbeiten aus dem Homeoffice, da dieses ihnen gewisse Vorteile bringt: Die einen finden es in den eigenen vier Wänden einfach gemütlicher und werden beim Arbeiten nicht durch die laute Büroatmosphäre gestört, die anderen wollen lange Anfahrtswege vermeiden und vom Frühstückstisch direkt in den Arbeitstag starten. Viele Büros sind deshalb schon ideal dafür ausgestattet, remote Mitarbeiter in den Alltag zu integrieren. Für die Chefetage ist es ab diesem Punkt oftmals egal, ob sich die Arbeitnehmer in der Wohnung in Hamburg befinden oder gar auf die Fidschis ausgewandert ist.

IT-Lösungen machen remote Teams möglich

Damit remote Teams erfolgreich zusammenarbeiten können und es nicht ständig zu Verzögerungen kommt, muss ein Netzwerk zur Verfügung stehen, dass gut gesichert und trotzdem für all verfügbar ist, die darauf Zugriff benötigen. Um große Netzwerke einwandfrei funktionstüchtig zu machen, können automatisierte Helfer eingesetzt werden. So kann bspw. der Solarwinds SNMP Trap Receiver dafür sorgen, dass Probleme bei Netzwerkgeräten besonders schnell gefunden und gelöst werden können. Diese schnellen Fehlermeldungen sind vor allem bei großen Netzen mit vielen Geräten enorm wichtig, um die Effizienz zu steigern und Systeme nicht ungewollt lahm zu legen. Dazu sollten remote Mitarbeiter mit VPNs arbeiten, um für eine höhere Sicherheit mit sensiblen Daten zu sorgen. Mit den virtuellen, privaten Netzwerken können die Bewegungen im Netz nicht mitverfolgt werden, dazu können User auf länderspezifische Inhalte zugreifen, die am jeweiligen Standort gesperrt sind. Eine gute Kommunikation im Team ist natürlich auch unerlässlich. Tools wie das Programm für Videokonferenzen Zoom haben sich am Markt durchgesetzt.

Digitale Nomaden und Auswanderer in Eurasien

Der Traum vom Auswandern ist vor allem im amerikanischen und eurasischen Raum zum großen Thema einer Generation geworden. Wirft man einen Blick auf die Statistik, zeichnet sich ein klares Bild ab. Rund 31% der digitalen Nomaden stammen aus den USA, danach folgen Länder wie Portugal mit 8% und Deutschland mit 7%. Einige Nationen sind jedoch dabei aufzuholen: So hat der Trend z. B. in Russland Fuß gefasst. Immer mehr russische Bürger können sich mittlerweile leisten zu verreisen und von einem Leben im Ausland träumen. Dazu steigt der Bildungsgrad in vielen asiatischen Ländern, sodass die Chancen auf eine Karriere in Europa ebenfalls steigen. Damit könnte die Statistik in wenigen Jahren bereits ganz anders aussehen.

Der Traum vom Auswandern ist für viele Menschen zum großen Ziel im Leben geworden. Das ist heute viel leichter als noch vor einigen Jahrzehnten. Remote Office-Lösungen machen es sogar möglich, den eigenen Job zu behalten und damit ein Sicherheitsnetz zu besitzen.

WirtschaftReiseEurasien