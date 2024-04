Ein Vergleich des Online-Casinospiels in Deutschland und Österreich

Die Casinoszene boomt in Europa, das steht außer Frage. Denn kaum eine Woche vergeht, in der nicht ein neuer Anbieter auf den (virtuellen) Markt kommt, mit dem stetigen Versprechen, die Branche auf den Kopf zu stellen. So weit, so gut. Jedoch sollte dabei auch nicht außer Acht gelassen werden, dass viele der Anbieter gar nicht mal von weit weg herkommen, sondern hier vor Ort ihren Ursprung haben.

Von EM Redaktion | 30.03.2024

Werfen wir in diesem Artikel einen Blick auf die wachsende Beliebtheit von Online Casinos in und aus Deutschland und Österreich. Schauen wir uns die Unterschiede an, die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Dynamik in beiden Märkten, wie gut welche Spiele ankommen und was die Zukunft für die Branche bereithält. Denn Online Casinos sind weit mehr als nur ein unterhaltsamer Zeitvertreib: Sie sind mittlerweile eine ganz eigene Subkultur der guten Unterhaltung.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen in Deutschland und Österreich

Die vielleicht größte Entwicklung in Deutschland, was die virtuelle Spielwelt betrifft, liegt schon ein paar Jahre zurück, erzeugt aber auch heute noch einiges an Wellen. Wir reden hier vom Glücksspielstaatsvertrag 2021 (Staatsvertrag zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland), oder auch typisch Deutsch als GlüStV 2021 bezeichnet.



Dieser soll das Glücksspielrecht in ganz Deutschland modernisieren und harmonisieren. Der Vertrag hat seit 2021 die Zulassung von Online-Glücksspielen erweitert und erlaubt es so auch privaten Anbietern, unter strengen Auflagen Spiele wie Baccarat, Slots und Crash Games anzubieten. Zudem wurden hierbei auch Maßnahmen zur Bekämpfung der Spielsucht eingeführt, wie die obligatorische Überprüfung der Identität der Spieler sowie Spiel- und Einzahlungslimits.

Die ganze Idee dahinter ist ziemlich geradlinig: Einerseits kann der Staat dadurch dringend benötigte Steuereinnahmen erzielen, andererseits kann sich Deutschland endlich auf die Schulter klopfen und mit Recht behaupten, in einem Bereich des digitalen Zeitalters zukunftsorientiert gearbeitet zu haben. Natürlich sind auch der hohe Verbraucherschutz und die mit Glücksspiel verbundenen sozialen Belange nicht von der Hand zu weisen.

Ganz anders hingegen sieht die Sache in Deutschlands südlichem Nachbarn Österreich aus.

Die österreichische Rechtslage in Bezug auf Online-Glücksspiele ist durch ein staatliches Monopol gekennzeichnet. In Wien zeichnet dafür das Bundesministerium für Finanzen (BMF) verantwortlich. Ohne uns zu sehr in Details zu verlieren, beherbergt dieses Ministeriums die Sonderabteilung für Glücksspielregulierung und -aufsicht. Alles also, was in Österreich mit legalem Glücksspiel zu tun hat, wird hier kontrolliert. Sicherheit und Transparenz stehen hierbei an oberster Stelle.

Wie sieht es aus beim Thema Marktdynamiken?

Zwei Länder zu vergleichen ist meist komplex, so auch bei Online-Casinos. Am sinnigsten ist es daher, einfach eine Vergleichsseite für das jeweilige Land aufzurufen. Eine kompakte und stets aktuelle Seite wie https://www.casinotopsonline.com/at hilft, auf einen schnellen Blick alles Wichtige zur wachsenden Online Casino Szene in Österreich zu bekommen.

Deutschland verfügt über einen der größten Märkte in Europa. Kein Wunder, bei einer Bevölkerung von über 84 Millionen und mittlerweile auch ausgezeichnetem Internet. Der bereits erwähnte Glücksspielstaatsvertrag hat das Seine dazu beigetragen, dass virtuelles Zocken in der Bundesrepublik nochmals sicherer und unterhaltsamer geworden ist. Zwar hat Österreich mit seiner im Vergleich zu Deutschland geringeren Bevölkerungszahl einen vergleichsweise kleineren Online-Glücksspielmarkt vorzuweisen. Allerdings hat die Marke “Casinos Austria” schon seit Jahren dazu beigetragen, dass die Alpenrepublik beim Thema Marktdynamik ganz vorn mit dabei ist. Oft haben kleinere Länder den Vorteil, mit weniger Bürokratie behaftet zu sein.

Deutschland wiederum kann bemerkenswerte Wachstumstrends in seinem virtuellen Glücksspielsektor vorweisen. Wir sehen hier einen Trend weg von Anbietern, die in Malta, Großbritannien oder Curaçao registriert und lizenziert sind, hin zur Marke “Made in Germany”. Im Gegensatz dazu ist das Wachstum des österreichischen Online-Glücksspielmarktes eher begrenzt, auch weil der Markt nach den intensiven frühen 2000er-Jahren etwas an Fahrt verloren hat. Zwar bieten der technologische Fortschritt und ein verändertes Konsumentenverhalten einige Wachstumschancen, diese werden allerdings durch einen fast gesättigten Markt gebremst. Manchmal jedoch kann etwas Widerstand hilfreich sein, um sich neu zu erfinden. Daher sollte man Österreich beim Thema Glücksspiel nicht zu früh abschreiben.

Beliebte Spiele und Softwareanbieter

Hand aufs Herz: Das typisch deutsche oder österreichische Casinospiel gibt es nicht wirklich. Der Trend geht daher immer wieder und weiter zu jenen Spielen, die man in allen guten virtuellen Casinos auf der ganzen Welt finden kann. Und warum auch nicht? Denn Gutes währt einfach länger. So gehören in Deutschland als auch in Österreich Slots, Tischspiele wie Blackjack und Roulette, Pokervarianten und Live-Dealer-Spiele zu den beliebtesten Casinospielen. Und hier ist das Angebot tatsächlich riesig und auch vielfältig und so fällt auch den erfahrensten Spielern die Auswahl häufig nicht leicht. Das ist allerdings auch ein Vorteil, denn so können Spieler aus beiden Ländern immer wieder in Genuss neuer Entdeckungen kommen.

Einige der bekanntesten Automatenspiele der Szene sind Slotspiele, die im alten Ägypten spielen. Doch auch Blackjack- und Roulette-Varianten wie die europäische und die amerikanische Version erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. Auch Pokerfreunde müssen nicht erst nach Las Vegas oder Monaco jetten – sie spielen einfach Texas Hold'em, Omaha oder Stud Poker vom heimischen Sofa aus.

Und wer sind die besten Anbieter auf dem Markt? Ohne zu sehr ins Detail gehen zu wollen, gibt es hier eine Menge an Anbietern – manche gar aus Deutschland und Österreich – die sich in der Branche einen Namen haben machen können. Deren Spiele spiegeln häufig die vielfältigen Vorlieben und hohen Ansprüche der Fans wider. Zumal man der hiesigen Start-up-Szene auch immer wieder Neuankömmlinge willkommen heißen darf, sodass der Markt garantiert niemals statisch bleiben wird.

Fazit

Zusammenfassend wirft der Vergleich des Online-Casinospiels in Deutschland und Österreich ein Schlaglicht auf die sich entwickelnde Casinoszene in Europa. Zwar verfügt Deutschland über einen der größten Märkte der Region, besonders durch die aktive Gründerszene, die nachhaltigen Wachstum und Innovation innerhalb seiner Grenzen begünstigt, aber auch Österreich setzt mit seiner kleineren Bevölkerung auf die etablierte Marke “Casinos Austria”, um die Marktdynamik voranzutreiben. Führende Softwareanbieter bedienen die unterschiedlichen Vorlieben in der Region. Vorrangig ist das österreichische Unternehmen Novomatic zu nennen, mit seinen ikonischen Slot-Titeln für eine lebendige Spiele-Landschaft.

Alles in allem bieten sowohl der deutsche als auch der österreichische Onlinecasino-Markt mit seinen etablierten und aufstrebenden Playern eine kontinuierliche Entwicklung und Spannung für Spieler und Aktive in der Szene gleichermaßen.

Wirtschaft Deutschland Medien

