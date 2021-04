Geld verdienen mit dem eigenen Blog - So ist es möglich

Ein Blog ist viel mehr als nur eine äußerst praktische Form der Meinungsäußerung. Hierbei handelt es sich um eine Chance, ein zweites Standbein im Internet aufzubauen. Der Wunsch kann einerseits aus dem Bedürfnis resultieren, einen Schritt in die Öffentlichkeit zu gehen. Auf der anderen Seite treibt viele die Hoffnung auf einen netten Verdienst an. Die wichtigsten Tipps, die für den Start wichtig sind, sehen wir uns hier in diesem Artikel an.

Aller Anfang ist leicht

Ja, richtig gehört! Wer mit einem Blog starten will, dem stehen zu Beginn keine großen Hindernisse im Weg. Einen Blog zu starten dauert an sich nicht lange. Nach der ersten groben Idee und dem Erstellen der Seite kann direkt der erste Artikel geschrieben werden. Denn für die ersten Versuche muss keineswegs die ganze Optik ausgereift sein. Die vielen Details lassen sich viel besser optimieren, wenn bereits ein Brutkasten für die ersten Texte existiert.



Auch die Kosten stehen dem Projekt in keinem Fall im Wege. Wer dazu bereit ist, ein paar technische Einschränkungen in Kauf zu nehmen, der findet in diesen Tagen auch kostenlose Angebote für passende Domains. Die Premium-Version gibt es dann schon für ein paar Euro pro Jahr. Auch technische Kenntnisse sind nur in sehr grundlegender Art notwendig, um mit dem Projekt zu beginnen und die ersten Versuche zu wagen.

Ein guter Blog muss reifen

So leicht wie der Start mit dem Bloggen ist, so viel Geduld ist in der Zeit danach notwendig. Denn nun beginnt das eigentliche Reifen des Blogs. Es braucht schlichtweg Zeit, um durch interessanten Content auf sich aufmerksam machen zu können. Die Arbeit, die für die ersten 10 Leser investiert werden muss, ist in Relation betrachtet besonders hoch. Doch nur wer in der Phase am Ball bleibt und sich nicht entmutigen lässt, kann am Ende die Früchte der Arbeit einstreichen. Ein gutes Konzept, mit dem auf Dauer der passende Content geliefert werden kann, ist in diesem Kontext von großer Bedeutung.

Was einerseits für den Inhalt des Blogs gilt, lässt sich zum anderen auch auf seine Sichtbarkeit übertragen. Möglichst viele Menschen sollen auf die Seite aufmerksam werden. Dafür ist es natürlich wichtig, sie weit oben in den Suchergebnissen zu platzieren. Die passenden Grundlagen dafür kann das Online Marketing schaffen. Renommierte Online Marketing Agenturen, wie PerformanceLiebe. liefern die passenden Instrumente, um sich diesen Vorteil gegenüber der Konkurrenz zu schaffen. Am Ende des Tages ist der zusätzliche Traffic, der auf diese Weise generiert werden kann, das wichtigste Kapital des gesamten Projekts. Diese Art des Marketings hat zugleich den Vorteil, dass schon mit dreistelligen Beträgen große Fortschritte erzielt werden können. Hinzu kommt eine langfristige Perspektive des Ganzen, die sich über Monate und Jahre bezahlt macht.

Die Schritte zur Monetarisierung

Wer nun finanzielle Ziele mit dem Blog verfolgt, der wird den nächsten Schritt gehen müssen. Denn das Schreiben allein ist noch kein Mittel, um wirklich ein Einkommen zu erzielen. Erst die Monetarisierung der Seite bietet die Möglichkeit, eine finanzielle Basis für den Blog zu schaffen. Letztlich stehen viele verschiedene Mittel und Wege zur Verfügung, um den kommerziellen Sprung zu vollziehen.

Ganz klassisch bietet sich mit Affiliate-Angeboten die Möglichkeit, Profit zu erzielen. Auch die Werbefläche der Seite steigt im Wert immer weiter an. Sollte es gelingen, dafür die passenden Partner zu finden, steckt auch darin die Möglichkeit zur finanziellen Aufwertung. Alternativ wäre es möglich, mit sogenannten Freebies erst einmal auf die Jagd nach möglichst vielen Newsletter Abonnenten zu gehen - zum Beispiel, indem hochwertige zusätzliche Videos zu den Inhalten angeboten werden. Die Möglichkeiten sind in der Hinsicht praktisch unbegrenzt.

Am Ende stellt sich letztlich nur noch die Frage, wie groß der Blog skaliert werden soll. Unter dem Strich liegt es in der eigenen Verantwortung, wie viele Menschen damit wirklich erreicht werden. Wer die notwendige Vorarbeit konzentriert geleistet hat, der muss auch vor großen Zielen und Vorhaben nicht zurückschrecken. Stattdessen kann es gelingen, das Projekt immer größer zu ziehen.

Den richtigen Anbieter finden

Abschließend sei erwähnt, dass es heute nicht mehr eine einzige Möglichkeit gibt, um einen Blog nach dem Baukastenprinzip zu erstellen. Entscheidend für die Wahl des Anbieters sind dabei nicht allein die Konditionen. Zum anderen ist es wichtig, dass ein umfangreiches Set an Möglichkeiten zur Gestaltung zur Verfügung gestellt wird. Anbieter wie WordPress, Chimpify oder Jimdo haben sich jeweils in einzelnen Nischen auf dem Markt platziert. In der Regel kann schon der kostenlose Test zeigen, welches der Angebote den eigenen Erwartungen in der Praxis gerecht wird.

Wirtschaft