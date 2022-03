Sprachen lernen mit Streaming-Hits auf Netflix

Russlands Perlen gehören zu den unentdeckten Filmtipps auf Netflix, die mit Genrevielfalt punkten.

Von EM Redaktion | 01.02.2022

Streaminganbieter Netflix hat zweifellos eine Menge an guter Unterhaltung zu bieten. Neben Blockbustern, mitreißenden Serien und eigenen Produktionen können Abonnenten auch international produzierte Meisterwerke bewundern. Russlands Perlen gehören zu diesen unentdeckten Filmtipps, die mit Genrevielfalt punkten.

Wer glaubt, dass Blockbuster ausschließlich aus Amerika kommen, denkt in filmischen Schubladen. Mittlerweile erfreuen sich immer mehr Filmliebhaber an der russischen Filmlandschaft, die stetig Einzug in deutsche Heimkinos hält. Netflix versorgt seine Kunden mit einer Bandbreite an Geschichten aus Russland, die zwischen spannungsreichen und komplexen Handlungen und fantasievollen Traumwelten pendeln.

Zudem können Kulturinteressierte auf unterhaltsame Weise ihre russischen Sprachkenntnisse wieder auffrischen. Dank der diversen Audiospuren bietet Netflix seine Filme im Originalton an, was für das Hören und Verstehen im Sprachlernprozess unabdingbar ist. Als Zusatz zum Lesen von russischen Büchern oder Schreiben von neuen Vokabeln ist das Trainieren des Verständnisses durch Filme ein wichtiger Faktor. Dank Videocalls ist es sogar möglich, mit Muttersprachlern auf der ganzen Welt in Kontakt zu treten.

Beim Lernen von Russisch zeigt diese Methode besonders großen Erfolg. Digitale Einzelkurse, die für korrekte Grammatik sorgen, oder spezielle Einheiten für Businessvokabular sind in fokussierten Einheiten abrufbar. Talentierte Sprachkünstler erhalten somit tiefere Einblicke in fremde Sprachen.

Wer sich für das Sprechen und Führen von Dialogen auf Russisch noch nicht bereit fühlt, der kann mit den folgenden, ausgewählten Filmen seine Kenntnisse vertiefen.

Grusel und Action – Die Mischung macht’s

Für Spannung sorgt der Film „Major Grom: Der Pestdoktor“. Der Superheldenfilm, der auf der gleichnamigen Comicreihe basiert, handelt von Polizeimajor Igor Grom aus St. Petersburg. Bekannt für seine Gesetzestreue und Härte gegenüber Straftätern, setz er sich für das Recht in seiner Stadt ein. Als ein Mörder, der eine Maske als Pestarzt trägt und Jagd auf wohlhabende Bürger macht, die sich aufgrund ihres Ansehens und Geldes vor Bestrafungen drücken, muss Grom seinen schwierigsten Fall annehmen. Doch die Suche nach dem Pestdoktor wird zur scheinbar unlösbaren Aufgabe.

Weniger historisch, aber genauso aufregend, präsentiert sich die Kriminalserie „Sparta – Tödliches Spiel“. Als ein Klassenlehrer aus dem Fenster springt und tödlich verunglückt, setzt der Selbstmord eine Kette ungewöhnlicher Ereignisse in Gang. Was anfänglich nach Suizid aussieht, entpuppt sich in Wahrheit in perfides Spiel. Ermittler Igor Kryukov taucht bei seinen Befragungen und Recherchen in eine Welt an, die tödlich sein kann.

Märchenhaftes Russland

In „Silver Skates“ verwandelt sich St. Petersburg im Winter in eine zauberhafte Stadt voller zugefrorener Flüsse und Kanäle. Als Lieferant einer Bäckerei ist auch Matvey auf den eisigen Bahnen unterwegs. Auf seinen silbernen Schlittschuhen, die er von seinem Vater geerbt hat und die nun sein wertvollstes Hab und Gut sind, versorgt er die ganze Stadt mit Brot und Gebäck, bis er seinen Job verliert. Um seinen Lebensunterhalt zu sichern, wird er Mitglied einer Diebesbande, die vorrangig auf den zugefrorenen Kanälen ihr Unwesen treibt. Eines Tages begegnet er Alisa. Die selbstbewusste Frau stellt sich gegen die konservativen Ansichten der russischen Gesellschaft und weckt damit Matveys Interesse.

Das jüngere Netflix-Publikum lässt sich vom russisch-amerikanischen Animationsfilm „Geheimes Magieaufsichtsamt“ verzaubern, in der das Märchen „Hänsel und Gretel“ neu interpretiert wird. Gretel, die beste Agentin im Dienst, soll gemeinsam mit ihrem betrügerischen Bruder Hänsel den verschollenen König im magischen Wald finden. Dort treffen sie auf bekannte Märchenfiguren, einige Bösewichte und die starke Hexe, die Hänsel und Gretel das Leben schwer macht.

Die Auswahl auf Netflix bietet für jeden Genregeschmack die passende Option – ganz gleich, ob der Filmabend lieber alleine oder mit der ganzen Familie verbracht wird. Kleiner Tipp: Um sich auf die Sprache und das gesprochene Wort zu konzentrieren, sollten Lernende zu Beginn auf Untertitel zurückgreifen.

Sprache Russland

Das könnte Sie auch interessieren