Sind Langzeitspiele die Zukunft der Szene?

Von EM Redaktion | 27.10.2023

Spielreihen sind in der Gaming-Welt ein beliebtes Format. Wenn Spielern ein Titel besonders gut gefällt, wünschen sie sich oftmals eine Fortsetzung, um erneut in die Spielewelt einzutauchen und ihren geliebten Charaktere erneut zu begegnen. Einige der legendärsten Games der Geschichte haben zahlreiche Fortsetzungen erhalten und sind dadurch zu großen Franchisen herangewachsen. Nun gewinnt jedoch eine neue Art der Weiterführung von Spielinhalten an Beliebtheit, die für Entwickler einige Vorteile bringt. Spiele wie GTA Online, Red Dead Online und EA Sports FC zeigen vor, wie ein Spiel langfristig erweitert werden kann, statt völlig neue Titel auf den Markt zu bringen. Sind diese Games die Zukunft der Szene?

GTA Online schafft neuen Standard

Rockstar Games meisterte den Übergang von der Spielreihe zum Langzeittitel bei Grand Theft Auto V bravourös. Das Action-Adventure wurde von Fans der Serie gefeiert und gilt für viele als der beste Teil von GTA. Damit der Spielspaß auch nach den Kampagnen anhalten konnte, wurde GTA Online ins Leben gerufen. Das Online-Spiel basiert auf GTA V und spielt in derselben Welt, wird jedoch regelmäßig mit neuen Inhalten und Missionen ausgestattet. Spieler können sich virtuell zusammenschließen und gemeinsam spannende Abenteuer erleben oder einfach nur das Gangster-Dasein feiern. Dazu ist es möglich, gegeneinander in Rennen anzutreten oder sich in Deathmatches zu bekämpfen. Die Online-Komponente macht das Spiel langfristig interessant und punktet dabei auf derselben Ebene wie eSports, die oftmals jahrelang nicht an Beliebtheit verlieren. Mit GTA Online konnte Rockstar einen neuen Standard schaffen, der nun auch in andere Spielen umgesetzt wird.

Read Dead Online setzt auf virtuelle Community und starke Minigames

Nachdem Rockstar Games mit GTA Online große Erfolge gefeiert hat, wurde auch das Western-Spiel Read Dead Redemption 2 in eine Online-Version umgewandelt. Seither können sich Spieler gemeinsam im Wilden Westen zu Banden zusammenschließen und gemeinsam durch die Prärie reiten. So sind sie nicht nur sicherer vor den zahlreichen Gefahren, sondern können sogar höhere Belohnungen bei Missionen einkassieren. Damit das Game langfristig relevant bleibt, wird auch Read Dead Online laufend erweitert und mit neuen Missionen ausgestattet.

Read Dead Online punktet jedoch nicht nur mit neuen Inhalten, sondern auch mit hervorragenden Minigames, die von vielen Spielern auch nach dem Erfüllen aller Kampagnen gespielt werden. Als waschechte Ganoven werden natürlich Spiele wie Poker, Five Finger Fillet und Blackjack gespielt, dazu kann man Fischen und Jagen. Die Minigames sind so gut umgesetzt, dass sie beinahe als eigene Spiele durchgehen könnten. Besonders die realistische Umsetzung von Poker begeistert viele Gamer. Das Pokerspiel von Read Dead Redemption wird nach den Regeln von Texas Hold’em gespielt und bringt den Wettkampf an den Karten auf die Konsole. Dank der großen Beliebtheit des Spiels - sowohl offline als auch online - findet man wertvolle Poker Tipps im Netz , um sich gegen die Ganoven im Saloon durchsetzen zu können. Mentale Stärke und ein kühler Kopf sind dabei besonders wichtig! Mit Poker, Blackjack, Domino und Co. kann man in Red Dead Online tatsächlich Stunden verbringen.

EA Sports FC: FIFA-Franchise stellt um

Seitdem die FIFA-Spielreihe ihren berühmten Titel verloren hat, haben die Entwickler von EA Sports einiges umgestellt. Das neue Game wurde unter dem Namen EA Sports FC veröffentlicht und soll ab jetzt nicht mehr jährlich erscheinen, sondern durch laufende Updates erweitert werden. Für den Fußballsimulator macht das absolut Sinn, schließlich bauten die Ableger aufeinander auf und wurden einfach nur verbessert und durch einzelne Spielmodi erweitert. Obwohl umgangssprachlich oftmals von „EA Sports FC 24“ gesprochen wird, hat das Game tatsächlich keine Jahreszahl im Titel und bleibt somit langfristig relevant. Ob damit langfristig weniger Kosten für Spieler anfallen, weil diese nicht jedes Jahr ein neues AAA-Game kaufen müssen, ist jedoch fraglich. Die DLCs und Updates könnten nämlich ebenfalls teuer ausfallen.

Spielreihen erfreuen sich großer Beliebtheit, gehören aber vielleicht bald der Vergangenheit an. Stattdessen setzen viele Entwickler auf umfangreiche Titel, die laufend erweitert werden. Das hat einige Vorteile: Für die Studios ist der Aufwand deutlich geringer, gleichzeitig müssen Spieler nicht ewig auf Fortsetzungen warten. Ganz vorbei ist es mit den Spielserien vielleicht trotzdem nicht. So munkelt man in der Gamer-Community bereits, dass Spiele wie GTA VI bereits in Planung sein sollen.

