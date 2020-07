Für einen gesunden Lebensstil – worauf es in der Ernährung wirklich ankommt

Ernährung und Gesundheit stehen in einem engen Verhältnis: Wer die richtigen Lebensmittel konsumiert, stärkt das Immunsystem, beugt Krankheiten vor und fühlt sich fit. Laut einer aktuellen Studie interessieren sich rund 24 Millionen Deutsche stark für eine gesunde Ernährung und Lebensweise. Eine ausgewogene und ausgeglichene Ernährung wirkt sich nicht nur positiv auf die körperliche Leistungsfähigkeit aus, sondern beeinflusst auch die Psyche und trägt zum seelischen Wohlbefinden bei. Worauf es in der Ernährung für einen gesunden Lebensstil wirklich ankommt und welche Gerichte sich schnell und einfach in den Alltag integrieren lassen, steht hier.

Das ist wichtig bei einer gesunden Ernährung

Um sich dauerhaft gesund zu ernähren, müssen mehrere Faktoren berücksichtigt werden: Zum einen sollten reichlich Obst und Gemüse auf den Speiseplan stehen – täglich mindestens fünf Portionen. Die verschiedenen Früchte und Gemüsesorten enthalten wichtige Vitamine, Nährstoffe und Ballaststoffe, die wichtig für unsere Körperfunktion sind. Während Vitamin A beispielsweise eine Rolle für das Sehvermögen spielt, wird Vitamin C für die Regulierung der Sauerstoffzufuhr unserer Zellen benötigt. Für die Gesundheit ist auch das ausreichende Trinken von Bedeutung: So sollte man mindestens zwei Liter Flüssigkeit am Tag zu sich nehmen – am besten Wasser, da dieses wichtig für den Stoffwechsel und Bestandteil aller Körperzellen ist. Eine gesunde Lebensweise wird zudem durch eine fettarme Ernährung unterstützt. Da eine erhöhte Fettzufuhr Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Übergewicht und Diabetes fördern kann, sollten Lebensmittel mit hohem Fettgehalt sowie gesättigten Fettsäuren werden.

Diese Gerichte eignen sich optimal für eine gesunde und ausgewogene Ernährung

Trotz viel Stress und wenig Zeit sollte man Wert auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung legen. Dabei gibt es viele verschiedene Rezepte, die schnell und einfach umzusetzen sind und sich unkompliziert in den Alltag integrieren lassen. Reich an Vitaminen und wertvollen Nährstoffen sind beispielsweise bunte Salate mit grünem Gemüse, Paprika und Möhren. Dazu passt geräucherter Lachs, der gesunde Omega-3-Fettsäuren enthält, oder eiweißreiches Geflügel. Beim Verzehr von Getreideprodukten sollte auf Bulgur und Couscous gesetzt werden, da diese wichtige Vitamine, Mineralstoffe und einen hohen Ballaststoffgehalt besitzen und gleichzeitig fettarm sind. Bulgur und Couscous lassen sich als Beilage für Salate, Gemüsepfannen oder Fleisch verwenden. Für eine ausgewogene Ernährung sollten dem Körper vielfältige Nährstoffe zugeführt werden, sodass auch Nudeln, Reis und Kartoffeln durchaus auf dem Speiseplan stehen können.

Warum eine einseitige Ernährung und Diäten langfristig ungesund sind

Wer sich einseitig ernährt, riskiert auf lange Sicht schwerwiegende Folgen für seinen Körper: So kann es zu einem Mangel an Nährstoffen, Mineralien und Vitaminen kommen. Eiweißmangel begünstigt beispielsweise den Abbau der Muskeln, Vitaminmangel schwächt das Immunsystem und lebenswichtige Körperfunktionen. Eine falsche Ernährung begünstigt zudem Gelenkerkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Auch Diäten sind auf Dauer ungesund und begünstigen eine Mangelernährung, die sich negativ auf die Lebensqualität auswirkt. Um fit und gesund zu bleiben, sollten die Lebensgewohnheiten in diesem Fall langfristig umgestellt und mit einer abgestimmten Ernährung der Bedarf aller wichtigen Nährstoffe abgedeckt werden.

