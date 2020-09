Kann durch Gamification die Politik in Deutschland gerettet werden?

Gamification ist schon eine Weile bekannt. Hierbei werden spielerische Aspekte und Elemente eingesetzt, um zum Beispiel komplexere Zusammenhänge leichter zu vermitteln. Mittlerweile machen sich dies einige Branchen zu nutze. Ob in der Wirtschaft, der Informatik bis hin zu online Casino Spiele, fließen Aspekte von beispielsweise Videospielen mit ein. Fast überall verhilft man sich durch das Gamifizieren zu besseren Erfolgen. Sei es das Punktesystem in Supermärkten und Airlines oder spielerische Einstellungsverfahren in Firmen, durch Gamification werden alltägliche Dinge wieder interessanter gemacht.

Politik gamifizieren

Bleibt also nun die Frage, ob Gamification auch schon in der Politik angekommen ist? Nun ist das Problem der Politik, dass sie schlicht und ergreifend sehr trocken erscheint, obwohl sie so wichtig und wertvoll für uns ist. Aber die immer niedriger werdenden Wählerzahlen sprechen für sich. Der Vorteil bei der Gamification wiederum ist, dass durch ihre spielerische Natur Spaß an der Sache entsteht.

Sobald dies empfunden wird, steigt automatisch auch die Motivation besser zu werden, indem was Sie tun. Vor allem, wenn Sie mit mehreren Personen gleichzeitig interagieren. Sie können sich wie bei einem freundlichen Wettbewerb untereinander messen, weitere Level erreichen und sich an den Prämien erfreuen.

Nun scheint es doch so, als seien die Vorteile des Gamifizieren, die Antwort auf die Probleme denen sich die Politik stellen muss. Tatsächlich versuchen Politiker dem Trend zu folgen. Mit dem Wahl-O-Maten soll Wählern die Entscheidung für eine Partei erleichtert werden. Mittlerweile ist dieser zu einem festen Bestandteil des politischen Instrumentariums geworden, den sehr viele nutzen. Die CDU hat eine App namens „Connect“ entwickelt.

Diese ist allerdings nur für Wahlkampfhelfende geeignet, welche so schneller Informationen untereinander austauschen können. Doch dies sind längst keine Neuerscheinungen mehr und seither ist nicht viel geschehen. Doch in Zeiten der ständigen Veränderungen und der Digitalisierung ist es von größter Wichtigkeit mit den neuen Instrumenten umgehen zu können. Vor allem in der Politik.

Innovativ denken

Nun also ist es an der Zeit sich Gedanken darüber zu machen, wie unsere Staatenlenker durch das Gamifizieren die politische Bildung des Volkes wieder auf Vordermann bringen. Denn es müssen schnell gute Entschuldigungen getroffen werden um den brenzlichen Aktualitäten entgegenzutreten. Des weitern müssen Konzepte entworfen werden wie Staat und Volk besser miteinander kommunizieren können. Denn wer kennt das Gefühl denn nicht, dass alles nichts bringt, weil „die da oben“ ohnehin nicht mitkriegen was die Allgemeinheit sich wünscht.

Dabei wäre es kein Hexenwerk eine App zu entwickeln, die mittels Gamification genau dieses Feedback und andere, herauskristallisieren können. Mit einem Wissensquiz etwa, könnte die deutsche Bevölkerung ihr politisches Allgemeinwissen aufzufrischen. Natürlich sammelt man dabei Punkte, steigt Level hinauf und wird mit Prämien belohnt. Spieler können gemeinsam in Simulationen knifflige politische Problemstellungen lösen, die auch im Landtag diskutiert werden. Alle Daten die dabei gesammelt werden, ergeben dann bei der Auswertung die Rückmeldung des Volkes. Und das ist nur eine von vielen möglichen Ideen.

Es ist also durchaus möglich mit Gamification die Politik in Deutschland und weltweit wieder unter die Menschen zu bringen.

Man muss nur innovativ sein und handeln.

Gamification kann helfen Politik zu verändern..ist ein modernes Tool um Menschen zu erreichen... Aber es gehört schon noch mehr dazu als "nur" gamification.

