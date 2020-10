Der Wandel der Unterhaltungskultur

Die Unterhaltungsbranche erlebt in den letzten Jahren einen drastischen Wandel. Weg von den herkömmlichen Unterhaltungsmedien wie Zeitschriften, Fernseher und Radio hin zu Streaming Anbietern, E-Papers und Online Radio zum selbst mitbestimmen. Immer mehr Menschen wünschen sich in der Freizeit eine flexible Gestaltung. Kaum ein Nutzer gibt bei Umfragen an, dass er zu den Ausstrahlungszeiten seiner Lieblingssendung immer Zeit hat, den Fernseher einzuschalten. Vielmehr suchen die Menschen nach einer Alternative, die perfekt auf Sie abgestimmt ist. Mit dem erhöhten Aufkommen der Sozialen Medien kommt zu der Unterhaltungsbranche zudem ein ganz neuer Sektor hinzu.

Social Media: Die Unterhaltung im Schnellformat

Heute ist die Aufmerksamkeitsspanne der Zuschauer und Zuschauerinnen gering. Kaum mehr gewünscht sind Shows, die stundenlang bis in die Nacht hinein auf dem Bildschirm flackern. In den Sozialen Medien entwickelt sich ein Trend, der zuvor noch nicht zu sehen war. Durch Apps wie TikTok können Nutzerinnen und Nutzer innerhalb weniger Sekunden ein Video ansehen, lachen und weiterwischen. Somit erhält der Nutzer die Möglichkeit, immer wieder in kleinen Pausenzeiten des Alltages eine Unterhaltungsmöglichkeit in Anspruch zu nehmen. Lange Pausenzeiten oder gar ein kompletter Feierabend müssen nun nicht mehr damit verbracht werden, sich zu entspannen.

Online Glücksspiel: Gemütlich von Zuhause aus

Den einarmigen Banditen, den Pokertisch oder das aufregende Spielen am Roulettetisch suchen die Menschen heute nicht mehr vor Ort auf. Vielmehr sind Online Casinos voll im Trend, was steigende Zahlen der Nutzerinnen und Nutzer zeigt. Die Branche boomt, sodass stetig neue Online Casinos eröffnen können. Unter ständigem Konkurrenzdruck setzen die Veranstalter auf unterschiedlichste Mittel. Besonders beliebt zur Kundenneugewinnung ist der Casino Bonus ohne Einzahlung. Möchten Sie das Casinos besser kennenlernen, müssen Sie nicht sofort mit barem Geld arbeiten. Vielmehr erhalten Sie vom Casino einen Bonus, der zum Spielen der Casinogames dient. Lernen Sie das Gameplay kennen und machen Sie sich mit der Umgebung vertraut. Wenn Ihnen das Casinos vollkommen zusagt, können Sie echtes Geld einzahlen. Dies gilt den Nutzern eine erhöhte Sicherheit.

Filme und Serien streamen

Um 20.15 Uhr beginnen die besten Filme. Die Primetime war gestern. Kaum ein junger Mensch versteh noch, was es denn bedeutet, wenn die Uhr auf 20.15 Uhr steht. Denn es streamen immer mehr Menschen auf Plattformen wie Amazon Prime, Netflix oder Sky. Filme, Serien, Dokumentationen und vieles mehr lassen sich auf diesen Plattformen finden. Der Vorteil: Es muss nicht auf den richtigen Zeitpunkt gewartet werden, bis eines dieser Medien eingeschalten wird. Wenn die Lust und Freizeit bestehen, kann ein Unterhaltungsprogramm gestartet werden. Die Besonderheit: Immer mehr Streaminganbieter setzen nun auf interaktive Serien. Das bedeutet, dass die Nutzerschaft beim Schauen der Serie Entscheidungen treffen muss. Je nachdem, wofür oder wogegen Sie sich entscheiden, erhalten Sie eine andere Fortsetzung des Programms. Somit bekommt jeder Nutzer eine individuelle Geschichte, die kaum mit der eines anderen Nutzers übereinstimmt.

Flirten als Freizeitspaß

Was früher die Unterhaltung für das Wochenende war, wird heute in die Mittagspause eingebracht. Flirten ist dank des Internets leichter denn je. Eine einfache App heruntergeladen, die Profile der Männer oder Frauen durchgesehen und los geht der Spaß.

