Devisen: Internationaler Tagesumsatz steigt auf über sechs Billionen Dollar. Wer macht das Geschäft?

Der Devisenhandel gilt als die Königsdisziplin auf dem Finanzmarkt. Unerfahrenen Menschen wird normalerweise davon abgeraten, denn hier lassen sich hohe Verluste einfahren - wer macht also die Gewinne? Tatsächlich sind es viele, viele Menschen, die kleinste Gewinne machen. Und ein paar sehr, sehr wenige, die auch größere Gewinne machen. Die einschlägigen Plattformen werben zwar immer damit, dass der Devisenhandel auch für Anfänger und Anfängerinnen machbar ist, aber viele Menschen verlieren nach anfänglichen Verlusten schnell den Spaß an der Sache. Mit ein paar Tipps kann man sich der Sache aber vorsichtig nähern und das Risiko minimieren.

Vertrauenswürdige Handelsplattformen finden

Immer dann, wenn es um das "große Geld" geht, findet man auch wenig seriöse Angebote. Wer in den Devisenhandel einsteigen will, sollte sich also erst einmal etwas Grundwissen anlesen. Das funktioniert über Ratgeber im Internet. Der Devisenhandel wird dort oft mit dem englischen Begriff Forex Trading bezeichnet und an verschiedener Stelle ausführlich erklärt. Grundbegriffe sollten klar sein. Wer nicht weiß, was eine Devise ist und mit Begriffen wie Stopp Loss Order, Margin und Leverage nichts anfangen kann, wird sich schwer tun. Dabei geht es aber Immer noch um den Handel selbst. Was ist mit den Brokern?

Seriöse Broker versprechen keine Gewinne

Seriöse Broker weisen auf das Risiko hin. Vor allem mit Hebeln (Leverage) und anderen Finessen sollten sich Anfänger und Anfängerinnen erst einmal nicht abgeben. Denn je höher die Gewinne ausfallen können, desto höher ist auch immer das Risiko. Seriöse Broker weisen darauf hin. Und ein seriöser Händler wird auch immer eine ausführliche Erklärung bis hin zu Lehrgängen und Ratgebern anbieten. Und damit sind wir auch schon bei den Tipps, den Devisenhandel 2020 so angenehm wie möglich zu gestalten:

Forex Trading ist mit Gebühren verbunden - Broker mit günstigen Konditionen findet man nur im Vergleich. Und was günstig ist, hängt von den individuellen Gegebenheiten ab.

Anfangs besser kein Risiko eingehen! Man sollte generell nur Summen einsetzen, deren Verlust man wirklich verschmerzen kann.

Lernen fällt in entspannter Atmosphäre leicht. Daher bitte erst einmal eine routinierte Arbeitsweise mit kleinen Einsätzen entwickeln.

Demo-Konto nutzen: Einige Broker bieten das Demo-Konto kostenlos und ohne zeitliche Einschränkung an. Ideal für Anfänger und Anfängerinnen zum Lernen!

Entspannten Umgang mit Verlusten lernen. Wer aus Frust heraus gleich noch mehr investiert oder mit schlechten Gefühlen in den nächsten Trade geht, handelt überstürzt.

Guter Broker heißt, dass der Support (also der Kundendienst) gut ist. Gerade am Anfang hat man viele Fragen und das ein oder andere Problem.

Hintergrundwissen aufbauen und immer die Neuigkeiten aus Politik und Wirtschaft verfolgen, Bildungsangebote nutzen.

Fazit: Trotz hohem Tagesumsatz keine Lotterie!

Devisenhandel ist ein Geschäft wie jeder andere Handel auch. Nur weil der durchschnittliche Tagesumsatz so hoch erscheint, wird die Mehrheit der Order eben nicht reich damit. Tatsächlich fahren die meisten Trauer immer wieder kleinere und größere Verluste, gewinnen mal ein bisschen oder ein bisschen mehr. Auf Dauer erfolgreich ist nur, wer sich permanent fortbildet und viel Zeit in den Devisenhandel investiert.

