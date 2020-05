Woher kommt COVID-19?

Könnte das Virus der Lungenkrankheit COVID-19 von Menschen erschaffen worden sein?

Von EM Redaktion | 05.05.2020

Das Coronavirus, das bereits den Tod von über 170.000 Menschen forderte, wurde von der Weltgesundheitsorganisation auf den Namen Coronavirus SARS-CoV-2 getauft. Die Krankheit, die das Virus verursacht heißt COVID-19 (englisch coronavirus disease 2019, also Coronavirus-Krankheit-2019). Es wurde bereits viel darüber spekuliert woher die neue Lungenkrankheit COVID-19 stammt. Derzeit wird vor allem angenommen, dass das Coronavirus aus einem Fisch- und Fleischmarkt in Wuhan, China, stammt. Dieser Markt in Wuhan ist dafür bekannt, dass dort lebendige Tiere für den Verzehr verkauft werden. Demnach gehen Experten davon aus, dass COVID-19 von einem Tier auf Menschen übertragen wurde.



COVID-19 ist eine Zoonose, eine Krankheit, die von Tieren zu Menschen übertragen wird. Infektionserreger lassen sich nicht immer zurückverfolgen, aber die Weltgesundheitsorganisation geht davon aus, dass ca. 60-70 Prozent aller Viren Zoonosen sind. Fast alle Epidemien der vergangenen Jahre stammen von Tieren. Hierzu zählt auch SARS-CoV. SARS-CoV stammte ebenfalls aus China. Übertragen wurde das Virus wahrscheinlich von Fledermäusen zu Zibeten (Zibetkatzen). Die Zibeten infizierten wiederum Menschen. Des Weiteren zählt auch Ebola zu den Zoonosen, übergesprungen von Affen auf den Menschen.

COVID-19-Ursprungstheorien

Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass COVID-19 seinen Ursprung auf dem Fisch- und Fleischmarkt in Wuhan hat. Allerdings gibt es Indizien dafür, dass COVID-19 das erste Mal woanders auftrat. Am Anfang der Epidemie wurden auch Fälle dokumentiert, deren Ursprünge nicht auf den Markt in Wuhan zurückverfolgt werden können. Somit könnte COVID-19 schon auf Menschen übertragen worden sein, bevor sich das Virus auf dem Markt in Wuhan ausbreitete. Hierfür bestehen drei Theorien.

COVID-19 stammt von Tieren

Anfangs konnten die meisten Fälle von COVID-19 auf den Fisch- und Fleischmarkt in Wuhan zurückgeführt werden. Da die Infektionen direkt mit dem Markt in Verbindung gebracht werden konnte, wurde die Abstammung von Tieren auch die am weitesten verbreitete Theorie. Es wurde viel darüber spekuliert von welchen Tieren der Virus abstammt. Aktuelle Analysen legen nahe, dass COVID-19 entweder von Fledermäusen oder Schuppentieren stammt.

Virologen in Wuhan bewiesen, dass das aktuelle Coronavirus in Menschen zu 96 Prozent identisch ist mit dem Coronavirus von Fledermäusen. Andere Studien verdeutlichen aber auch, dass das Coronavirus bei Schuppentieren auch den Coronaviren von Menschen stark ähnelt.

COVID-19 mutierte im Menschen

Laut Wissenschaftlern ist es auch denkbar, dass sich die ersten infizierten Personen mit einem Vorläufer des Virus durch ein Tier ansteckten. Dieses Virus mutierte erst im Körper eines Menschen zum Erreger der COVID-19 Erkernakung und wurde dann zu anderen Personen übertragen.

COVID-19 stammt aus einem Labor

Die letzte und unwahrscheinlichste Theorie stammt aus einer Studie, die behauptet, dass COVID-19 aus einem Labor ausgebrochen ist. SARS-CoV-ähnliche Viren werden auf der ganzen Welt schon seit Jahren erforscht. Es gab in der Vergangenheit bereits dokumentierte Ausbrüche der Viren. Allerdings, zweifeln selbst die Autoren dieser Theorie an ihr. Es ist viel wahrscheinlicher, dass COVID-19 von dem Fisch- und Fleischmarkt in Wuhan stammt. Die ersten Fälle lassen sich auf diesen Ort zurückverfolgen und die Forschungen an Fledermäusen bestärkt diese Theorie.

Könnte das Virus der Lungenkrankheit COVID-19 von Menschen erschaffen worden sein?

Es kursieren auch zahlreiche Verschwörungstheorien über die Entstehung von COVID-19. Eine davon ist die Herstellung des Virus in einem Labor durch Genmanipulation. Dagegen spricht aber, dass die Struktur von SARS-CoV-2 einzigartig ist. Die genetischen Daten zeigen unwiderlegbar, dass SARS-CoV-2 nicht von einem zuvor entstandenen Virus stammt.

Die Tiere sind nicht schuld

Auch wenn COVID-19 höchstwahrscheinlich durch Tiere verbreitet wurde ist es wichtig, dass die Tierwelt nicht für die Pandemie verantwortlich gemacht wird. Das Problem ist vielmehr der Umgang mit Tieren. Menschen interagieren auf gefährliche Weise mit wilden Tieren und beuten sie dabei aus.

Der weltweite und unermüdliche Wirtschaftswachstum verkleinert die Lebensräume von wilden Tieren. Die Tiere werden eingekesselt. Wilderer und Händler haben dadurch ein leichtes Spiel viele exotische Tiere einzufangen. Der Handel mit solchen Tieren steigt seit Jahren schon enorm an. Wildtiere werden in hoher Zahl eingefangen, gezüchtet, transportiert und verkauft. Dabei hocken sie die meiste Zeit auf engsten Raum zusammen. Das Enge zusammenleben, mögliche Verletzungen und Stress bieten daher perfekte Konditionen für die Mutation von neuen Viren. Bei dem Handel von Wildtieren sind Menschen immer involviert und bieten dadurch eine Möglichkeit zur Übertragung neuer Viren. Anstatt der Natur die Schuld für COVID-19 zu geben, sollten Menschen ihre Rolle bei der Verbreitung der Seuche weltweit überdenken.

Medizin China Asien

Das könnte Sie auch interessieren