Die acht genialen Tipps zum zeitigen Aufwachen

Frühes Aufstehen hat positive Auswirkungen auf die Gesundheit.

Von EM Redaktion | 02.11.2022

Frühes Aufstehen kann schwierig sein, da der Gedanke, auszuschlafen, in der Regel viel verlockender ist. Das frühe Aufstehen hat jedoch positive Auswirkungen auf die Gesundheit: bessere Konzentration, bessere Schlafqualität, langanhaltende Energie, Produktivität und vieles mehr.

Die Expertin von CasinoSpotDe, Monika Weber, ist der Meinung, dass zu frühes Aufstehen Hingabe erfordert, dass aber auch ein Langschläfer zu einem Frühaufsteher werden kann. Hier sind einige einfache Tipps, wie Sie sich das frühe Aufstehen angewöhnen können.

8. Legen Sie eine frühere Schlafenszeit fest

Wenn Sie Ihren Körper darauf trainieren, früher einzuschlafen, können Sie jeden Morgen früher aufstehen. Die meisten Erwachsenen sollten eine Schlafdauer von sieben bis neun Stunden pro Nacht anstreben - alles, was darunter liegt, kann dazu führen, dass Sie Probleme mit dem frühen Aufwachen haben.

7. Vor dem Schlafengehen den Stecker ziehen

Wenn Sie Ihr Smartphone oder Ihren Laptop 30 Minuten vor dem Schlafengehen ausstecken, können Sie besser schlafen. Experten zufolge kann das von Bildschirmen ausgestrahlte blaue Licht den Melatoninspiegel im Körper verändern, wodurch das Einschlafen erschwert wird. Wenn Sie früher ins Bett gehen, ohne von technischen Geräten gestört zu werden, können Sie sich am nächsten Tag glücklicher und energiegeladener fühlen.

Sie können sich dafür bedanken, dass Sie in der Nacht so geduldig waren, und Ihrem Telefon nach dem Aufwachen Ihre Aufmerksamkeit schenken. Sie könnten zum Beispiel eine halbe Stunde Zeit haben, um sich in einem Online-Casino zu vergnügen. Das ist direkt von Ihrem Mobiltelefon aus möglich. Hierfür ist es ratsam, die hier vorgestellten Casinos zu wählen. Das ist eine gute Möglichkeit, den Tag zu beginnen und etwas Geld zu verdienen.

6. Vermeiden Sie nächtliches Naschen

Einige Studien haben gezeigt, dass ein Snack kurz vor dem Schlafengehen dazu beitragen kann, den über Nacht auftretenden Hunger zu stillen, andere wiederum haben gezeigt, dass dies zu weniger angenehmen Symptomen wie Sodbrennen führen kann. Es ist leicht, Hunger mit Müdigkeit zu verwechseln. Verzichten Sie daher auf Snacks und heben Sie sich Ihren Appetit für das Frühstück auf.

5. Vermeiden Sie zuckerhaltige Energydrinks und Kaffee

Energydrinks und Kaffee können Ihnen den zusätzlichen Schub geben, den Sie zum Lernen brauchen, aber wenn Sie vor dem Schlafengehen große Mengen an Zucker oder Koffein zu sich nehmen, kann es schwierig werden, einzuschlafen und die Nacht durchzuschlafen. Es ist erwiesen, dass die Einschränkung des Konsums von Getränken wie z. B.:

zuckerhaltige Limonaden;

Energy-Drinks;

und Kaffee

Versuchen Sie, vor dem Zubettgehen auf einfaches Wasser oder Tee umzusteigen, um sich in besserer Verfassung zu halten.

4. Bringen Sie Ihr Telefon zum Schweigen

Schalten Sie vor dem Schlafengehen den Klingelton Ihres Telefons aus oder aktivieren Sie den "Bitte nicht stören"-Modus. Benachrichtigungen können Sie mitten in der Nacht aufwecken und Sie dazu verleiten, auf Ihr Telefon zu schauen, was Ihren Schlafzyklus unterbricht. Die Textnachricht oder das lustige Meme wird auch am nächsten Morgen noch da sein, also tun Sie sich selbst einen Gefallen und schalten Sie Ihr Handy vor dem Schlafengehen komplett aus.

3. Vermeiden Sie durchgemachte Nächte

Eine Nacht nicht zu schlafen, um eine Aufgabe zu erledigen, ist keine gute Entscheidung. Es kann nicht nur zu Erschöpfung am nächsten Morgen führen, Schlafmangel kann auch die Fähigkeit Ihres Körpers beeinträchtigen, richtig zu funktionieren. Das amerikanische Online- und Print-Magazin „Vice“, berichtet aus einer aktuellen Studie, dass jemand, der eine Nacht ohne Schlaf verbringt, oft die gleichen kognitiven Beeinträchtigungen aufweist wie jemand, der bis zur Promillegrenze getrunken hat. Dies beweist, wie wichtig der Schlaf für unseren Körper ist. Wenn ein wichtiger Abgabetermin bevorsteht, sollten Sie es vermeiden, ihn hinauszuzögern, damit Sie nicht die ganze Nacht durchmachen müssen, um Ihre Arbeit zu beenden. Sie werden schnell merken, dass der Schlafmangel es nicht wert ist.

2. Schlafen Sie mit offenen Vorhängen

Lassen Sie Ihre Jalousien oder Vorhänge vor dem Schlafengehen leicht geöffnet. Auf diese Weise kann das Sonnenlicht durchdringen und Ihnen helfen, natürlicher aufzuwachen. An sonnigen Tagen kann dies eine wirksame Strategie sein.

1. Stellen Sie Ihren Wecker weit entfernt im Raum auf

Um zu vermeiden, dass Sie Ihren Wecker verschlafen, stellen Sie Ihr Telefon oder Ihren Wecker auf die andere Seite des Raumes, in dem sich Ihr Bett befindet. Auf diese Weise sind Sie gezwungen, aus dem Bett aufzustehen, wenn der Wecker klingelt, um ihn abzustellen. Ohne die Versuchung, den Wecker zu verschlafen, werden Sie pünktlich aufstehen und loslegen.

Welche sind die besten Wecker-Apps?

Wenn Sie auf der Suche nach dem besten Wecker für sich selbst sind, raten wir Ihnen, diesen zu verwenden:



Puzzle-Wecker;

Life Time Wecker;

Rechtzeitig;

Alarm Pro.

Fazit

Es wird einige Zeit dauern, Ihren Körper an das frühe Aufstehen zu gewöhnen. Erwarten Sie also nicht, dass Sie jeden Tag um 5 Uhr morgens aufstehen können. Versuchen Sie, kleine Änderungen in Ihre Routine einzubauen, um das frühe Aufstehen möglich zu machen, z. B. eine frühere Schlafenszeit, einen anderen Standort für Ihren Wecker oder den Verzicht auf Snacks und zuckerhaltige Getränke vor dem Schlafengehen. Mit diesen kleinen Änderungen wird sich Ihr Körper mit der Zeit an das frühe Aufstehen gewöhnen.



Gesundheit

Das könnte Sie auch interessieren