Drei einfache Spartipps - So haben Sie mehr von Ihrem Geld

So haben Sie mehr von Ihrem Geld.

Von EM Redaktion | 18.09.2020

Haben Sie das Gefühl, das Geld zerrinnt Ihnen nur so zwischen den Fingern? Wird es am Ende des Monats immer knapp und Sie müssen für die letzten Tage kürzer treten? Geht auf magische Weise immer dann etwas kaputt, wenn gerade die Steuerrückzahlung ankam und es bleibt kaum noch etwas davon übrig?

Das alles lässt sich ändern — und zwar ohne, dass Sie sich sehr einschränken müssen. Wir haben drei einfache Spartipps für Sie zusammengestellt, mit denen Ihnen mehr Geld für Dinge bleibt, die Ihnen wirklich Freude bereiten.

Warum sparen?

Sparen kann man immer und sparen macht auch immer Sinn. Selbst wenn es Ihnen aktuell noch gar nicht um Vermögensaufbau und eine Rücklage fürs Alter geht, ist sparen sinnvoll. Denn wer an unnötigen Ausgaben spart, der hat mehr Geld für andere Dinge. Ob Sie dieses extra Geld dann im klassischen Sinne „sparen“ und für Ihre Rente zurücklegen oder ob Sie es für andere Dinge ausgeben möchten, bleibt ganz Ihnen überlassen.

Sparen klingt immer sehr anständig und langweilig. Doch wer spart, ist nicht automatisch geizig. Sie können von dem eingesparten Geld auch mit Freunden feiern gehen, einen Kurzurlaub machen oder am Ende des Monats eine Runde in Ihrem liebsten Online Casino spielen - und im besten Fall zu gewinnen. Es geht nur nicht darum, sich einzuschränken und für die Zukunft vorzusorgen, sondern auch darum, sein Geld bewusst für die Dinge auszugeben, die einem wirklich wichtig sind.

Prioritäten setzen

Beim Sparen geht es vor allem um Prioritäten. Wir alle haben nur eine begrenzte Menge an Geld zur Verfügung und müssen entscheiden, was damit passieren soll. Es geht also darum, welche Ausgaben Ihnen wichtiger sind als andere.

Wollen Sie Ihr Geld investieren und für das Alter zurücklegen oder lieber jedes Wochenende Party machen? Wollen Sie im Sommer für zwei Wochen verreisen oder wollen Sie das neue Smartphone haben? Wollen Sie jeden Tag einen Coffee to Go kaufen oder gehen Sie lieber einmal im Monat ins Kino?

All diese Optionen sind gleichwertig und ganz von Ihren persönlichen Vorlieben und Prioritäten abhängig. Niemand anders kann Ihnen sagen, ob Sie Ihr Geld besser für Kaffee oder für einen Kinoabend ausgeben. Das ist ganz allein Ihre Entscheidung. Sie sollten sich nur stets bewusst sein, dass Sie Geld, das Sie für etwas ausgeben, nicht mehr für etwas anderes haben.

Oft sind wir uns gar nicht bewusst, wie viel Geld wir für Kleinigkeiten ausgeben. Solange wir ausreichend auf dem Konto haben, denken wir kaum darüber nach, dass sich kleine, alltägliche Ausgaben auf den ganzen Monat gerechnet auch zu größeren Summen addieren. Indem Sie hier sparen, haben Sie letzten Endes mehr Geld übrig für Dinge, die Ihnen Freude bereiten und für die Sie Ihr Geld gerne ausgeben.

Drei einfache Spartipps

Nachfolgend haben wir drei einfache Möglichkeiten für Sie, durch die Sie einiges an Geld einsparen können. Natürlich gibt es noch unzählige weitere Arten, Geld einzusparen. Führen Sie doch einfach mal eine Zeit lang ein Haushaltsbuch und überlegen Sie sich dann am Ende bei jeder Ausgabe, ob Sie hier hätten sparen können und wollen. Denn am Ende kommt es wieder nur auf Ihre Prioritäten an.

Anbieterwechsel

Überprüfen Sie Ihre Verträge für Strom, Gas, Internet, Handytarif und sonstige Ausgaben. Oft sind alte Verträge teuer und Sie könnten durch einen Wechsel einiges einsparen. Viele Anbieter haben tolle Angebote für Neukunden, daher lohnt sich ein regelmäßiger Wechsel. Auch falls Sie sich keine Umstände durch den Wechsel machen wollen, lohnt es sich, den alten Vertrag probeweise zu kündigen. Meist kommen die Anbieter auf Sie zu und machen Ihnen ein günstigeres Angebot, um Sie als Kunden zu halten. Falls nicht, können Sie Ihre Kündigung immer noch zurück nehmen.

Second Hand shoppen

Dies ist einer unserer liebsten Spartipps. Sie können viel Geld sparen, indem Sie zunächst schauen, ob es etwas, das Sie kaufen möchten, auch gebraucht gibt. Egal ob Möbel, technische Geräte oder Kleidung — oft finden Sie gebrauchte, aber komplett neuwertige, Artikel zu einem Bruchteil des eigentlichen Kaufpreises. Zusätzlich ist es viel nachhaltiger, Dinge gebraucht zu kaufen und keine neuen Ressourcen und Verpackungsmaterial zu verbrauchen.

Bequemlichkeitskäufe vermeiden

Hier ein Coffee To go, obwohl Sie auch zu Hause Kaffee kochen und auf den Weg mitnehmen könnten. Da ein belegtes Brötchen beim Bäcker, obwohl zu Hause alle Zutaten für das Pausenbrot da sind. Im Moment tun Ihnen die 3€ für das Brötchen nicht weh, aber wenn Sie jeden Tag in der Mittagspause eines kaufen, kommen so im Monat schon 60€ zusammen. Da lohnt es sich das Mittagessen am Morgen zu Hause vorzubreiten.

Fazit

Sparen muss nicht langweilig sein.

Was mit dem eingesparten Geld passiert bleibt Ihnen überlassen.

Wo und wie viel Sie sparen ist abhängig von Ihren Prioritäten.

Wichtig ist, dass Sie sich Ihrer Ausgaben bewusst sind.

Hier kann ein Haushaltsbuch helfen.

Es gibt unzählige Möglichkeiten Geld zu sparen.

Beispielsweise können Sie Ihre laufenden Verträge überprüfen und gegebenenfalls Anbieter wechseln, Dinge gebraucht kaufen statt neu und Bequemlichkeitskäufe vermeiden.

