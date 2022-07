Sicher in die Rente: Vorgesorgt für ein sorgenfreies Leben

Verschiedenen Möglichkeiten, die Rente aufzustocken, werden daher immer wichtiger.

Von EM Redaktion | 03.07.2022

Ein erfülltes Leben mit langer Gesundheit: ein Wunsch, der in der heutigen Zeit keineswegs unüblich ist. Mit der finanziellen Sicherheit der gesetzlichen Rentenversicherung steht deutschen Rentnern ein kleines Polster zur Verfügung, dass jedem Pensionist im Regelfall zusteht. Doch der demografische Wandel und die steigende Inflation sorgen für geringere Renteneinzahlungen, die auf lange Sicht die finanzielle Absicherung gefährden. Verschiedenen Möglichkeiten, die Rente aufzustocken, werden daher immer wichtiger.

Heute schon für morgen sorgen! Wie hoch der eigene Rentenbeitrag ausfällt, hängt von den Einzahlungen in die Rentenversicherung ab, die während der Berufslaufbahn vorgenommen wurden. Dieser Beitrag wurde zuvor vom Einkommen abhängig berechnet und gleichermaßen von Arbeitgeber und Angestellten getragen. Ein sicheres System, von dem jeder deutsche Arbeitnehmer profitiert.

Das Prinzip hat lange funktioniert. Doch seit einigen Jahren zeigt sich, dass die Ersparnisse über die gesetzliche Rentenversicherung aufgrund steigender Preise und Lebenshaltungskosten für eine Absicherung kaum ausreichen. Die steigende Inflation und der demografische Wandel führen zu finanziellen Einbußen der Rentner, die auch die nachfolgende Generation beschäftigt: Nur wer früh beginnt, in die Rentenversicherung einzuzahlen, kann das Optimum aus seiner Nettorente erhalten. Entsprechende Brutto-Netto-Rechner geben Aufschluss darüber, was am Ende übrig bleibt. Trotzdem entscheiden sich immer mehr Menschen dafür, zusätzliche Vorsorgeoptionen in Betracht zu ziehen. Mehr darüber erfahren Sie hier.

Der Traum vom Eigenheim

Eine beliebte Altersvorsorge ist der Erwerb von Immobilien. Die Vorteile liegen auf der Hand: Noch während der eigenen Berufstätigkeit wird auf lange Zeit für einen eigenen Alterswohnsitz gesorgt. Das stetige Einkommen garantiert für eine regelmäßige Abzahlung der Raten, die vor dem Renteneintritt beglichen sind. Sobald das Rentenalter erreicht ist, besteht die Option selbst kostenfrei zu wohnen oder durch Mieteinnahmen die eigene Rente aufzustocken. Selbstverständlich lässt sich die Immobilie je nach Marktlage verkaufen.

Eine weitere Möglichkeit bietet der Aktienhandel, der als renditestarke Anlageoption gilt. Für die aktuelle Generation ist das Spekulieren auf steigende Kurse ein gefragter Trend geworden, den selbst Influencer bedienen. Als Influencer geben sie Tipps und Anregungen, wie Laien in den Aktienmarkt einsteigen können. Von Experten wird dieser Trend mit Spannung verfolgt. Durch unvorhergesehene Schwankungen oder explodierende Kurswerte stellt der Handel mit Aktien ein Risiko dar, welches nicht unterschätzt werden sollte. ETFs, Fonds oder Geheimtipps: Die Bandbreite zur Investition ist groß und sollte auf viele Posten verteilt werden. So kann eine plötzliche Negativentwicklung aufgefangen werden.

Auf digitale Entwicklung setzen

Die modernste Form der Wertanlagen sind Kryptowährungen, die sich ihren Weg in den Mainstream gebahnt haben. Wo früher nur eine Nische mit dem Schürfen von Coins vertraut war, setzen heute zahlreiche Investoren und Anleger auf die unabhängige Art der Währung. Bitcoin und Co. sind auf dem Vormarsch, gewinnbringend und scheinen sich langfristig in das derzeitige Finanzsystem zu integrieren. Durch eigene Konten, wie es die Sparkasse voraussichtlich plant, oder das Aufstellen von Bitcoin-Automaten sind Kryptowährungen auf dem Vormarsch in den Alltag.

Bevor es so weit ist, dass Bitcoin und Co. als klassisches Zahlungsmittel flächendeckend akzeptiert wird, gelten die Coins als eine hervorragende Möglichkeit der Wertanlage. Mit einem derzeitigen Kurswert von 22.478 Euro pro Bitcoin scheint der Gedanke durchaus lukrativ. Von einem Schnellschuss sei jedoch abgeraten: Geldanlage für das hohe Alter ist eine Frage der Vielfalt und ständigen Recherche. Alle Finanzen auf ein Sparmodell zu setzen, kann ein böses Erwachen mit sich bringen. Lieber auf verschiedene Optionen vertrauen!

Wirtschaft Deutschland

Das könnte Sie auch interessieren