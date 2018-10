Inmitten des Trubels finden sich nun auch der Deutsche Thomas Wos und seine Ehefrau Jennifer Wos. Gemeinsam haben sie es sich auf die Fahne geschrieben, den Immobilienmarkt in Dubai ordentlich aufzurütteln.

Von EM Redaktion | 26.09.2018

Thomas Wos macht es vor: Immobilienbranche in Dubai hat Zukunft

Die Welt rückt immer näher zusammen. Die Digitalisierung hat in den vergangenen Jahrzehnten die Globalisierung angetrieben. Und an kaum einem Ort ist dies so gut zu erkennen wie in Dubai. Denn hier leben rund drei Millionen Menschen aus mehr als 200 Nationen. Multikultureller geht es kaum. Inmitten des Trubels finden sich nun auch der Deutsche Thomas Wos und seine Ehefrau Jennifer Wos. Gemeinsam haben sie es sich auf die Fahne geschrieben, den Immobilienmarkt in Dubai ordentlich aufzurütteln. Und dafür haben sie sich mit den Profis von „All Realestates“ zusammengetan.

WOS Swiss Investments AG investiert 20 Millionen Dollar in all-realestates.com

Der ständige Zuwachs der Region in und um Dubai sorgt dafür, dass Immobilien stark gefragt sind – und das in allen Preisklassen. Diese Nachfrage eröffnet für Investoren der Branche ungeahnte Möglichkeiten. „All Realestates“ ist eine Firma, die bereits im Geschäft vor Ort etabliert ist. Innerhalb der Vereinigten Arabischen Emiraten verwaltet das Unternehmen rund 700.000 Immobilien.

Darüber hinaus macht es sich auch im Bereich der Immobilienentwicklung einen Namen. Die Tochter „All Realestates Development“ konzentriert sich darauf, in den kommenden 12 Jahren mindestens 10.000 neue Wohneinheiten zu errichten.

Dieses beeindruckende Portfolio und die Vision des Unternehmens hat das Ehepaar Thomas Wos und Jennifer Wos davon überzeugt, dass eine Investition die richtige Entscheidung ist. Mit einer Kapitalspritze von 20 Millionen Dollar wird die WOS Swiss Investments AG die Zukunft von „All Realestates“ merklich formen.

Eine Zusammenarbeit, wie sie im Buche steht – Thomas Wos und „All Realestates“

Die WOS Swiss Investments AG wird aber nicht nur als Geldgeber fungieren. Aktuell verwaltet das Unternehmen von Thomas Wos und Jennifer Wos bereits gut 150 Millionen Euro an Vermögenswerten. Bis in das Jahr 2020 soll dieser Wert auf rund 300 Millionen Euro ansteigen. Ein Projekt also, das genau zu dem ambitionierten Unternehmerpaar passt.

Thomas Wos und seine Frau Jennifer Wos backen keine kleinen Brötchen. Brancheninsider können sich sicher noch an die spektakuläre Investorensuche für das erste internationale Wos-Unterfangen erinnern. Vor rund zwei Jahren machte sich Thomas Wos auf, die Welt des Onlinemarketings zu revolutionieren. Mit einer Vision und einem starken Willen konnte Thomas Wos für seine Firma unlimited-emails.com Investitionskapital finden. Innerhalb kürzester Zeit konnte das Start-up nicht nur Investitionen von 30 Millionen Euro nachweisen, sondern auch einen geschätzten Firmenwert von 100 Millionen Euro.

Immobilienbranche in Dubai hat viel zu bieten

Kein Wunder also, dass Thomas Wos derzeit als ein absolutes Vorbild in der Branche gilt. Seine Investition in Millionenhöhe wird das Interesse anderer Investoren ohne Frage in die arabische Region lenken. Und dies nicht ohne Grund. Seit der Jahrtausendwende hat sich Dubai von einer Wüstenstadt mit ein paar Hunderttausend Einwohnern in eine echte Weltmetropole gewandelt.

Unternehmer aus aller Welt finden sich in der pulsierenden Region wieder. Globale Zusammenarbeiten und ungeahnte Erfolgsgeschichten finden hier häufig ihren Anfang. Und nicht nur die Immobilienbranche boomt. Auch der Tourismus, das Gesundheitswesen, das Transportwesen und die Unterhaltungsindustrie nutzen das hohe Potenzial voll aus.

Thomas Wos und Jennifer Wos haben ihre Nische gefunden und bereits jetzt einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Es bleibt nun mit Spannung abzuwarten, zu welchen Höhen die Zusammenarbeit der WOS Swiss Investments AG und all-realestates.com aufsteigen wird. Sicher ist, dass Thomas Wos erneut einen guten Riecher gezeigt hat. Die Zeichen der Immobilienbranche in Dubai lassen auf Erfolg schließen. Und wenn die kommenden Jahre weitere Chancen in neuen Branchen bringen, könnte das Ehepaar Thomas Wos und Jennifer Wos auch hier neue Horizonte entdecken.

Wirtschaft Golfstaaten

Das könnte Sie auch interessieren