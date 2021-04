Dubai – deswegen ist diese Stadt die Luxushauptstadt der Welt

Das Bild der Wolkenkratzer der Stadt am Persischen Golf hat wohl jeder vor Augen.

Von EM Redaktion | 02.03.2021

Denkt man an einen Luxusurlaub, dann kommen einem meist zunächst Gedanken an tropische Inseln in den Sinn. Sollte man sich für eine Stadt entscheiden, die maximalen Luxus ausstrahlt, wird einem sicher die arabischen Metropole Dubai einfallen. Denn kaum eine andere Stadt der Welt strahlt so viel Glanz, Glitzer und Glamour aus und lockt mit so vielen exklusiven Zielen für Gutbetuchte. Das Bild der Wolkenkratzer der Stadt am Persischen Golf hat wohl jeder vor Augen und auch die berühmte Inselwelt von „The Palm“ ist weltweit bekannt.

Das Gefühl von Luxus

Glanz und Glamour am Persischen Golf

Die Stadt Dubai war bereits vor dem Ölboom des letzten Jahrhunderts eine wichtige Handels- und Hafenstadt, in der Waren aus Indien und dem Orient umgeschlagen und weiter nach Europa verschickt wurden sind. Mit dem Erdölboom des 20. Jahrhunderts wurde die Stadt dann endgültig zur Luxusstadt. Der Scheich des Emirats Dubai möchte seine Heimat nämlich bereits auf die Zeit nach dem Erdöl vorbereiten und scheut deswegen kein Geld und keine Mühen, um Dubai zukunftsfähig und attraktiv zu machen. Dabei fällt das Geld beinahe sprichwörtlich vom Himmel . Eines der bekanntesten Wahrzeichen der Stadt ist das Luxushotel Burj al Arab , was auf Deutsch so viel „Turm der Araber“ bedeutet. Es gehört zu den luxuriösesten und teuersten Hotels der Welt. Hier werden ausschließlich Suiten angeboten, die bei einer Größe von 160 Quadratmetern beginnen und über einen eigenen Butler verfügen. Außerhalb des Hotels werden die Gäste in brandneuen BMW-Limousinen oder der hoteleigenen Rolls-Royce Flotte chauffiert. Selbstverständlich steht auch ein Hubschrauber zur Verfügung.

Weiter draußen im Meer befindet sich mit The Palm ein weiteres Luxusziel in Dubai. Für die The Palm wurden drei künstliche Inselgruppen im blauen Wasser des Persischen Golfs aufgeschüttet. Sie dienen heute als Standort für Luxushotels und Villen. Die Anlage ist so gigantisch, dass sie sogar von der internationalen Raumstation ISS aus zu erkennen ist. Nur unweit von The Palm befindet sich mit The World eine weitere künstliche Inselgruppe. Sie zeigt die Umrisse einer Weltkarte in Form von dreihundert Inseln, die privat gekauft werden können. Der Kaufpreis für eine Privatinsel in The World liegt bei mehreren Millionen Euro.

Höchstgelegenes Restaurant der Welt

Wer statt aufs Meer lieber in luftige Höhen hinaus möchte, der findet mit dem Burj Khalifa zudem das höchste Gebäude der Welt in Dubai. Mit atemberaubenden 828 Metern Höhe überragt dieser Wolkenkratzer die gesamte Skyline von Dubai. Das zum Armani Hotel zugehörige Restaurant @mosphere ist das höchstgelegene Restaurant der Welt und lockt mit luxuriösen Speisen und Getränken bei bester Aussicht. - Glanz und Glamour, dafür steht Dubai wahrhaftig.

